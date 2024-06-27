Дорожчатиме чи дешевшатиме: Нацбанк вирішує як змінюватиметься долар в Україні

Експерти неодноразово наголошували на тому, що зараз курс долара залежить від рішення Нацбанку, а тому саме регулятор впливає на його ріст. Втім, своєю чергою, є чинники, які впливають на формування Нацбанком цієї ціни, як-от зацікавленість Мінфіну та інші.

Від чого залежить ріст долара

Борис Кушнірук в коментарі 24 Каналу розповів, що формує курс в Україні саме Нацбанк. Серед вплину на курс є безперечно те, що Україна зараз більше імпортує, ніж експортує, тобто дефіцит імпорту над експортом зростає. І це триває з початку повномасштабної війни у 2022 році.

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За словами Кушнірука, якщо на перші тижні та місяці повномасштабної війни було доречно тримати курс незмінним, адже таким чином забезпечується передбачуваність та стабільність для всіх, то згодом це рішення було нелогічним, адже воно формувало дисбаланс.

Борис Кушнірук Економіст Потім відбулося підняття курсу, причому суттєво підняття. Це було непередбачувано, і, відповідно, ті особи, які знали про таке рішення, могли не погано заробити на цьому.

Зараз ніхто не знає, що буде робити Нацбанк, а отже, регулятор може продавати валюту як дорожче, так і дешевше.

Цікаво, що підстави зробити курс 45 – 50 гривень, умовно, у Нацбанку будуть. Гляньте на зовнішньоторговельний баланс,

– зауважує Кушнірук.

Інфляція та Мінфін

За даними Держстату, експорт товарів з України за перший квартал 2024 року становив 97,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року, імпорт – 101,7%.

Як розповів економіст Олег Пендзин "Фактам ICTV", серед чинників, які впливають на формування курсу валют у Нацбанку, є інфляція, яка залежить від цін імпортерів, та Мінфін України.

Через те, що Міністерство фінансів отримує усю макрофінансову допомогу у вигляді валюти, відомство зацікавлене у тому, щоб продавати свій долар дорожче. Відповідно треба, щоб курс гривні опускався.

Якщо Нацбанк опускатиме валютний курс, то після цього варто очікувати, що імпортери автоматично й собі піднімуть ціни на товари. Таким чином, почне рости інфляція.

Яким буде курс наприкінці цього року

В Центрі економічної стратегії прогнозують, що до кінця 2024 року курс долара зросте. Втім аналітики не очікують суттєвого послаблення гривні.

Курс долара може подорожчати до 42 гривень за валюту до кінця року.

за валюту до кінця року. Середньорічний курс може становити 40,50 гривні.

В проєкті бюджету на 2024 рік середній курс американської валюти встановлений на рівні 40,70 гривні. Водночас на кінець 2024 року курс долара становить 42,10 гривні.