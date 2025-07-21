Укр Рус
Економіка Новини економіки В Україні зріс рівень бідності через війну – Гетманцев заявив, що просто чекати миру недостатньо
21 липня, 11:50
2

В Україні зріс рівень бідності через війну – Гетманцев заявив, що просто чекати миру недостатньо

Валерія Моргун
Основні тези
  • Рівень бідності в Україні зріс майже удвічі до 37% через війну.
  • Данило Гетманцев вважає, що завершення бойових дій може зменшити бідність, але необхідно обговорювати питання прожиткового мінімуму.

З початку повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс. За роки цей показник збільшився майже удвічі – до 37%.

Що в Україні відбувається з бідністю?

Таку заяву зробив очільник фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев, пише 24 Канал з посиланням на Новини.LIVE.

Читайте також Тих, хто економить на їжі, більшає: в Україні зріс рівень бідності 

Це пояснюється тим, що всі економічні процеси, які відбуваються в країні, вони відбуваються з певним знаком мінусу, бо на це впливає війна, на це впливають негативні очікування і все інше,
– пояснив ситуацію в країні Гетманцев.

Водночас нардеп вважає, що завершення бойових дій принесе протилежну тенденцію. Але просто чекати миру, згідно з його слів, недостатньо. Зокрема необхідно починати обговорювати питання прожиткового мінімуму.

Є так звані мирні дивіденди у кожної країни. Це підтверджується економічною історією, коли сам по собі мир тягне за собою те, що люди починають багатшати і бідність зменшується,
– сказав Данило Гетманцев.

Зверніть увагу! Він додав, що можна навіть за власною статистикою побачити, що у 2014 році бідність в Україні зросла, а потім після 14 року вона зменшувалася аж до 22 року.