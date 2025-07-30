В Україні встановлена конкретна потужність розподілу електричної енергії. Більше за цю норму особи не можуть споживати.

Дозволений рівень споживання світла в Україні?

Вона становить 5 кіловатів на кожного споживача, передає 24 Канал з посиланням на компанію ДТЕК "Київські електромережі" у Faecebook.

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Під дописом одного з постів до компанії звернулась українка. Вона запитала про мінімальну потужність для приватних будинків.

Читала, що НКРЕКП встановила мінімальну потужність для приватних будинків на рівні 5 кіловатів. Чому тоді це не виконується?

– написала користувачка соцмережі.

Вона повідомила, що її родина мешкає у місті Яготин (Бориспільський район Київської області). І дозволена потужність будинку – 3 кіловати.

У ДТЕК не залишили коментар без відповіді. Зокрема мешканці Яготину запропонували залишити адресу її будинку.

Якщо маєте конкретну адресу або приклад, де мінімальна потужність не відповідає зазначеним 5 кВт, будь ласка, надайте деталі – перевіримо ситуацію,

– запевнили у компанії.

Згодом у ДТЕК порекомендували споживачці звернутися до колег у Київській області, адже саме ці фахівці обслуговують місто тільки Київ. А працівники Київської області зможуть встановити дійсну причину того, чому в будинку мінімальна потужність електроенергії є меншою від затвердженої потужності.

Зверніть увагу! Тобто мінімальна потужність дійсно має відповідати зазначеним 5 кіловатам, а якщо показник відрізняється, то слід звернутися по допомогу до ДТЕК, які обслуговують конкретні населені пункти.