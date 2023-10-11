Газу достатньо чи ні: скільки вдалось накопичити Нафтогазу цьогоріч
Джерело:LB.ua
Минулоріч Україна пройшла зиму із близько 14 мільярдами кубометрів газу. Цьогоріч українці розраховуватимуть на власні ресурси щодо накопичень. Втім у "Нафтогазі" кажуть, що в сховищах зараз навіть більше газу, ніж було торік.
Українського газу достатньо для проходження зими
За словами голови НАК "Нафтогаз України" Олексія Чернишова в українських підземних сховищах накопичено майже 16 мільярдів кубометрів газу станом на 10 жовтня.
Читайте також Опалювальний сезон вже незабаром: якими будуть тарифи на газ
На сьогодні вже є 15,75 мільярда кубометрів газу. І до зими очікуємо перетнути відмітку 16 мільярдів кубів,
– додає Чернишов.
Він запевняє, що такі показники – це рівень, за яким можна упевнено пройти зиму. Крім того, цей опалювальний сезон Україна проходитиме повністю на забезпеченні власного видобутку.Зверніть увагу! Цьогоріч видобуток газу збільшився на +7% щодо попереднього року.
Скільки газу було минулого року
Голова "Нафтогазу" нагадує, що торік запаси ПСГ (підземні сховища газу) були на рівні близько 14 мільярдів кубометрів газу.
Якщо порівнювати з теперішніми показниками, то вони більші. Це показник того, що українцям вистачатиме ресурсів для тепла.Цікаво! Українські підземні газові сховища вважаються найбільшими у Європі. Глибина розташування сховищ становить від 400 метрів до 2 кілометрів. За таких показників газ зберігати цілком безпечно.
Тарифи під час опалювального сезону
Цьогоріч українці платитимуть за комунальні послуги майже, як і торік. Кабмін вирішив не змінювати тарифи для населення.
- Тариф на газ – населення платить за тарифом "Нафтогазу" здебільшого. Це 7,96 гривні за кубометр газу (з ПДВ).
- Тариф на світло – його підвищили у червні вдвічі – до 2,64 гривні за кіловат-годину.
- Тарифи на воду: