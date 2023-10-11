Українського газу достатньо для проходження зими
За словами голови НАК "Нафтогаз України" Олексія Чернишова в українських підземних сховищах накопичено майже 16 мільярдів кубометрів газу станом на 10 жовтня.
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На сьогодні вже є 15,75 мільярда кубометрів газу. І до зими очікуємо перетнути відмітку 16 мільярдів кубів,
– додає Чернишов.
Він запевняє, що такі показники – це рівень, за яким можна упевнено пройти зиму. Крім того, цей опалювальний сезон Україна проходитиме повністю на забезпеченні власного видобутку.
Скільки газу було минулого року
Голова "Нафтогазу" нагадує, що торік запаси ПСГ (підземні сховища газу) були на рівні близько 14 мільярдів кубометрів газу.
Якщо порівнювати з теперішніми показниками, то вони більші. Це показник того, що українцям вистачатиме ресурсів для тепла.
Тарифи під час опалювального сезону
Цьогоріч українці платитимуть за комунальні послуги майже, як і торік. Кабмін вирішив не змінювати тарифи для населення.
- Тариф на газ – населення платить за тарифом "Нафтогазу" здебільшого. Це 7,96 гривні за кубометр газу (з ПДВ).
- Тариф на світло – його підвищили у червні вдвічі – до 2,64 гривні за кіловат-годину.
- Тарифи на воду: