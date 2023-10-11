Українського газу достатньо для проходження зими

За словами голови НАК "Нафтогаз України" Олексія Чернишова в українських підземних сховищах накопичено майже 16 мільярдів кубометрів газу станом на 10 жовтня.

Читайте також Опалювальний сезон вже незабаром: якими будуть тарифи на газ

На сьогодні вже є 15,75 мільярда кубометрів газу. І до зими очікуємо перетнути відмітку 16 мільярдів кубів,

– додає Чернишов.

Він запевняє, що такі показники – це рівень, за яким можна упевнено пройти зиму. Крім того, цей опалювальний сезон Україна проходитиме повністю на забезпеченні власного видобутку.

Зверніть увагу! Цьогоріч видобуток газу збільшився на +7% щодо попереднього року.

Скільки газу було минулого року

Голова "Нафтогазу" нагадує, що торік запаси ПСГ (підземні сховища газу) були на рівні близько 14 мільярдів кубометрів газу.

Якщо порівнювати з теперішніми показниками, то вони більші. Це показник того, що українцям вистачатиме ресурсів для тепла.

Цікаво! Українські підземні газові сховища вважаються найбільшими у Європі. Глибина розташування сховищ становить від 400 метрів до 2 кілометрів. За таких показників газ зберігати цілком безпечно.

Тарифи під час опалювального сезону

Цьогоріч українці платитимуть за комунальні послуги майже, як і торік. Кабмін вирішив не змінювати тарифи для населення.