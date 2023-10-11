Украинского газа достаточно для прохождения зимы
По словам главы НАК "Нафтогаз Украины" Алексея Чернышева, в украинских подземных хранилищах накоплено почти 16 миллиардов кубометров газа по состоянию на 10 октября.
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На сегодняшний день уже есть 15,75 миллиарда кубометров газа. И к зиме ожидаем пересечь отметку 16 миллиардов кубов,
– добавляет Чернышев.
Он уверяет, что такие показатели – уровень, по которому можно уверенно пройти зиму. Кроме того, этот отопительный сезон Украина будет проходить полностью на обеспечении собственной добычи.
Сколько газа было в прошлом году
Глава "Нафтогаза" напоминает, что в прошлом году запасы ПХГ (подземные хранилища газа) были на уровне около 14 миллиардов кубометров газа.
Если сравнивать с нынешними показателями, то они больше. Это показатель того, что украинцам будет хватать ресурсов для тепла.
Тарифы во время отопительного сезона
В этом году украинцы будут платить за коммунальные услуги почти как и в прошлом году. Кабмин решил не менять тарифы для населения.
- Тариф на газ – население платит по тарифу "Нафтогаза" в основном. Это 7,96 гривны за кубометр газа (с НДС).
- Тариф на свет – его повысили в июне вдвое – до 2,64 гривны за киловатт-час.
- Тарифы на воду: