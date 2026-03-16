Відновлення роботи аеропортів в Україні: робочу групу вже створено
- В Україні створено робочу групу для відновлення польотів цивільної авіації.
- Група розроблятиме пропозиції для безпеки інфраструктури та відновлення роботи летовищ після війни.
В Україні планується відновлення польотів цивільної авіації. Для цього створили робочу групу, яка займатиметься розробкою ефективних рішень.
Про це свідчить наказ, опублікований 13 березня на сайті Міністерства розвитку громад і територій.
Що відомо про плани відновлення летовищ?
Відповідно до наказу утворена група працюватиме над розробкою пропозицій для відновлення польотів цивільної авіації та забезпечення безпеки цивільної інфраструктури в галузі.
Наказ Мінрозвитку громад і територій / Скриншот
Повідомляється, що група також розроблятиме рекомендації та пропозиції для керівництва Мінрегіону щодо відновлення роботи українських аеропортів після повномасштабної війни, а також посилення захисту об'єктів цивільної авіації.
Чи скоро в Україні запрацюють аеропорти?
Раніше повідомлялося, що відновити авіарейси з українських аеропортів неможливо через ризик балістичних ударів з боку Росії та відсутність страхового покриття для польотів. Зокрема, запуск рейсів зі Львова стримують надто високі страхові витрати і невизначеність щодо прибутковості пасажирських перевезень.
Водночас дискусії про можливість відкриття львівського аеропорту тривали впродовж усього минулого року. Теоретично це виглядало можливим, адже, наприклад, у Тель-Авіві аеропорт працює навіть попри загрози.
Втім, як пояснив міський голова Андрій Садовий в етері 24 Каналу, безпекова ситуація там суттєво відрізняється, тому питання відновлення польотів у Львові поки залишається відкритим.