Ну, серйозно. Ми бачимо інтенсивність та дальність обстрілів, бачимо прильоти територіями аеропортів. Обстріл закінчився, літаки полетіли. Поки Ізраїль отримує ракети з Ірану, Ємену та Гази – Бен-Гуріон працює. Авіакомпанії El Al, Arkia, Israir літають. Про це пише Анатолій Амелін.

Так, частина іноземних перевізників зупиняється при ескалації – але тільки при прямих ударах по аеропорту. Як тільки загроза відступає, рейси відновлюються за кілька днів.

А Україна вже 4 роки їздить за кордон на перекладних.

З Києва до Жешува їхати 14 – 18 годин автобусом.

До Кракова – 10 – 12 годин.

До Варшави – від 14 до 17 годин.

Ніч у дорозі, черга на кордоні о 3-й ночі, прибуття під ранок – і тільки тоді реєстрація на рейс. Мільйони людей. Щодня. Як у 1990-х, тільки вже з мобільними телефонами.

А в чому принципова різниця між Ізраїлем і нами?

Ізраїль всю свою історію воює з ХАМАС, "Хезболлою", хуситами. Розумію, що там немає стратегічної авіації та масованих крилатих ракет. Їхні ракети – балістичні, відносно прості. Iron Dome перехоплює до 90% у своєму радіусі.

Але Україна має оперативну глибину, а Ізраїль – ні. І Львів був би дуже добрим плацдармом для відновлення авіасполучення. До польського кордону – 70 кілометрів. Як тільки борт набирає 150 метрів висоти – він у повітряному просторі, де працює польська ППО НАТО.

Регіон зазнає обстрілів, але несрівнянно менше за центр і схід країни. І попит є. Перевізники чекають. Wizz Air, Air Baltic, Turkish Airlines, SkyUp, Austrian Airlines, Lufthansa, LOT – сім авіакомпаній готові повернутися до Львова протягом 3 – 4 днів після рішення. Ось уже рік, як готові.

Але, так розумію, питання не в перевізниках, а в державній політиці. Основних причин бачу три. Жодна з них не є нерозв'язною.

Перша – ППО . Без Patriot безпосередньо біля аеропорту відкривати його буде неправильно. Але, розуміючи це і важливість авіасполучення для підтримки економіки, мені здаєтся, що таке рішення може бути прийняте

Друга – страхування. Жоден перевізник не поставить борт вартістю 90 – 200 мільйонів доларів без страховки. Але Marsh McLennan вже розробляє страховий фонд для авіації України – за тією ж моделлю, що вже працює для суден у Чорному морі.

Третя – регулятори. EASA та ICAO досі не дали дозволу на польоти. Але це не проблема – Ізраїль роками проводив Бен-Гуріон через кризи саме тому, що El Al брала операційний ризик на себе як національний перевізник. Ця модель існує. Питання в тому, хто у нас зіграє цю роль.

Що ми можемо зробити, якщо захочемо?

1. Домовитись з партнерами про конкретну угоду: один додатковий Patriot під Львів (наприклад, з Польщі) в обмін на відкриття аеропорту. Польща, Нідерланди, Німеччина мали б це зрозуміти – відкритий Львів для них не менш символічний, ніж для нас.

2. Кабмін виступає гарантом першого рівня по страхуванню. Держава бере частину ризику – страховики заходять на решту. Зерновий коридор працює саме так.

3. Починати з пілоту: не "відкрити аеропорт для всіх", а запустити 2 – 3 рейси на день від українського перевізника. У такий спосіб обійдемо регуляторну пастку, бо перевізник добровільно бере ризик на себе. Щоправда, МАУ вже мертва.

Але є SkyUp. Компанія зараз оперує з Кишинева, запустила регулярні рейси по Європі, до кінця 2025-го матиме флот у понад 15 літаків. У 2024 році перевезла 2,5 мільйона пасажирів – майже довоєнний рівень. Жива, операційна, з мальтійською ліцензією. За державних гарантій та пільгових умов у Львові SkyUp може стати де-факто тим, що колись називали національним перевізником.

Що Україні дасть відкриття авіапростору?

Щодня тисячі українців витрачають 14 – 18 годин та 40 – 60 доларів на автобус до Польщі, щоб там сісти в літак. Весь цей час і гроші осідають у польській економіці. Відкритий аеропорт у Львові поверне щонайменше 2 – 3 мільйони пасажирів на рік в Україну.

Далі – відбудова та залучення інвестицій.

Кожні переговори з іноземним партнером проходять інакше, коли він летить прямим рейсом Франкфурт – Львів за 2 години, а не добирається поїздом через Варшаву цілу добу. Хто бував і там, і там – розуміє різницю у якості розмови.

Ryanair оголосив готовність поставити 30 літаків у три українські аеропорти – Київ, Львів, Одеса – і відкрити 75 маршрутів протягом 8 тижнів після відкриття неба.

5 мільйонів пасажирів за перший рік. Гроші стоять і чекають. І ще – важливо ворога поставити "у стійло". Ми вже показали відповідь на енергетичну агресію. Кілька регіонів Росії в блекауті, 30% нафтопереробки зруйновано.

Кожен удар Росії по цивільному аеропорту України має мати пряму відповідь. За кожен удар по українському аеропорту Україна відповідає дронами і "Фламінг" мінімум по трьох аеропортах Росії. Важливо зараз показати, що Україна не тільки воює й обороняється, а ще й починає відновлюватися. Авіасполучення – дуже важливий до цього крок