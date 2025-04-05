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5 квітня, 12:00
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Чи може пенсіонер працювати на державній службі

Валерія Моргун
Основні тези
  • Українці, які досягли 65-річного віку, можуть бути призначені на державну службу строком на один рік з правом повторного призначення без конкурсу.
  • Державний службовець може залишатися на посаді після 65 років за згодою та рішенням суб’єкта призначення, але не довше, ніж до 70 років.

Українці, які досягли 65-річного віку, можуть бути призначені на державну службу. Але строком на один рік з правом повторного призначення без проведення щорічного конкурсу.

Чи може пенсіонер перебувати на держслужбі

Це рішення приймається суб’єктом призначення і може поновлюватися без обмежень щодо кількості таких призначень, повідомляє 24 Канал з посиланням на  портал medoc.

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Законом також передбачено, що державний службовець може залишатися на посаді після досягнення 65-річного віку за таких умов:

  • за його згодою;
  • рішенням суб’єкта призначення,

Однак не довше, ніж до досягнення 70-річного віку. Зокрема продовження може відбуватися без необхідності звільнення з посади.

У разі досягнення державним службовцем 70-річного віку, він підлягає звільненню на підставі пункту 7 частини першої статті 83 Закону,
– йдеться на порталі.

Зверніть увагу! Така ж підстава для звільнення має бути застосована до державного службовця, щодо якого суб’єкт призначення не прийняв рішення про чергове продовження строку перебування на державній службі.