Чи може пенсіонер працювати на державній службі

Українці, які досягли 65-річного віку, можуть бути призначені на державну службу. Але строком на один рік з правом повторного призначення без проведення щорічного конкурсу.

Чи може пенсіонер перебувати на держслужбі

Це рішення приймається суб’єктом призначення і може поновлюватися без обмежень щодо кількості таких призначень, повідомляє 24 Канал з посиланням на портал medoc.

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Законом також передбачено, що державний службовець може залишатися на посаді після досягнення 65-річного віку за таких умов:

за його згодою;

рішенням суб’єкта призначення,

Однак не довше, ніж до досягнення 70-річного віку. Зокрема продовження може відбуватися без необхідності звільнення з посади.

У разі досягнення державним службовцем 70-річного віку, він підлягає звільненню на підставі пункту 7 частини першої статті 83 Закону,

– йдеться на порталі.

Зверніть увагу! Така ж підстава для звільнення має бути застосована до державного службовця, щодо якого суб’єкт призначення не прийняв рішення про чергове продовження строку перебування на державній службі.