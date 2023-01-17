В Україні на одну вакансію дев'ять охочих

17 січня 2023, 16:41
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На українському ринку праці попит переважає пропозицію, відтак на одну вакансію претендують одразу дев'ять безробітних. Найбільше вакансій на підприємствах переробної промисловості.

Ринок праці в Україні

Таку статистику станом на 1 січня цього року озвучила директорка Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк під час під час брифінгу, звітуючи про підсумкову роботу відомства, передає 24 Канал

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Юлія Жовтяк

Директорка Державного центру зайнятосі

Суттєвим залишається дисбаланс між попитом та пропозицією на ринку праці. Станом на 1 січня на одне вільне місце претендує дев'ять безробітних.

У якій сфері найбільше вакансій

  • Більшість вакансій пропонуються на підприємствах переробної промисловості  – майже 18% та у сільському господарстві – 17%.
  • У професійному розрізі більшість вакансій у роботодавців на працівників з обслуговування та експлуатації обладнання та машин – 25% та кваліфікованих працівників – 15%.

Рівень зарплат в Україні 

У 2023 році мінімальна зарплата складає 6 700 гривень. А от згідно з даними сайту з пошуку роботи Work.ua діапазон найвищих зарплат в Україні коливається від 55 тисяч до 35 тисяч гривень.

Ті хто отримує понад 30 тисяч гривень та більше

  • Програміст PHP – 55 тисяч гривень.
  • Back-end програміст, Unity developer, керівник IT-відділу – по 50 тисяч гривень щомісяця.
  • Ендодонтист та трейдер отримують близько 45 тисяч.
  • Javascript-програміст – 44 500 тисяч гривень.
  • Водій-міжнародник – в середньому отримує 42 тисячі.
  • Фінансовий директор (CFO) та директор з маркетингу – по 40 тисяч гривень.
  • Front-end програміст – 39 тисяч гривень.
  • Прохідник – 37 тисяч гривень.
  • Топ-менеджер, ортодонт та директор з будівництва – по 35 тисяч щомісяця.
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Автор: Дар'я Вереньова