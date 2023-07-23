Від 28 тисяч до 55 тисяч: яку зарплату можна отримати в Україні
Станом на сьогодні рівень безробіття в Україні поступово падає. Подекуди навіть можна знайти роботу із зарплатою у розмірі 55 тисяч гривень і йдеться навіть не про IT.
Скільки в Україні безробітних
За даними Державної служби зайнятості безробітними з січня по червень 2023 року офіційно вважалися 346 тисяч громадян. Відтак за цей період працевлаштували з-поміж них 76,2 тисячі людей.
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Впродовж першого півріччя фінансову допомогу по безробіттю отримали 216,6 тисячі українців. Втім цікаво, що за інформацією від НБУ, кількість зареєстрованих безробітних, які отримують допомогу, знижується з червня 2022 року. З грудня минулого року кількість таких безробітних стабільно нижча за 100 тисяч.Зверніть увагу! Середня заробітна плата українців становить 11 тисяч гривень, повідомляють в Держслужби зайнятості.
Цікаво, що на ринку може працювати правило сезонності щодо роботи. Про це пояснює 24 Каналу Валентина Гаврюшенко, експертка з ринку праці. Втім, за її словами, це працює не для усіх сфер діяльності та професій.
Насправді якщо у вас є потреба в пошуку – не потрібно приховувати своє резюме в певний період, йти в підпілля та затишшя. Навпаки, треба постійно оновлювати резюме, відгукуватися на вакансії. Якщо ви крутий та рідкісний спеціаліст, то роботу зможете знайти й 1 січня.
Але щодо сезонності, то у березні та квітні ринок праці й справді починає розгойдуватися і наступає справжній ажіотаж. Вакансій стає більше і це один із найкращих періодів, щоб почати активно шукати роботу.
- Наприклад, навесні безробітними не залишаться працівники сфери громадського харчування — заклади відкривають літні веранди та наперед поповнюють штат.
- А от вже влітку починається довге затишшя після травневих свят. Багато працівників ідуть у відпустку. Тому літо асоціюється із розслабленим режимом праці. Зазвичай, у цей час з’являється досить багато вакансій на курортах, у літніх таборах та прибережних містах – сфера послуг. Також літо – сезон для педагогів та репетиторів.
Очевидно, що найкраще змінювати/шукати роботу в середині літа — роботодавці достатньо активні й вакансій з'являється багато. У цей час менше пошукачів на ринку праці, а отже, з'являється більше шансів отримати бажану посаду. Однак якщо піти з попередньої роботи в травні-червні, не маючи конкретної пропозиції, є ризик засидітися без роботи,
– додає Гаврюшенко.
Станом на червень на сайтах пошуку роботи відкрито близько 90 тисячі вакансій (зріст на 9%), що говорить про те, що робота в Україні є і знайти її реально, навіть попри настання низького бізнес-сезону.
Відтак попит на людей, які вміють продавати, рахувати, водити й готувати, стабільний. П'ятірка найбільш затребуваних вакансій не змінилася. У червні працедавці активно шукали бухгалтерів, кухарів, водіїв, менеджерів з продажу та продавців-консультантів.
Традиційно залишається попит саме на кваліфікованих працівників з інструментом: швачка, електрогазозварник, токар, фрезерувальник,
– каже експертка.
У Державній службі зайнятості, до прикладу, назвали 8 професій, які роботодавці найчастіше шукають зараз. Це тракторист, водій, токар, продавець, кухар, швачка, слюсар та електрогазозварювальник.
Кому платять найбільше, а кому найменше
За даними Work.ua зараз отримати високу заробітну плату можна не тільки в ІТ-сфері. Рівень стартує від 28 тисяч до 55 тисяч. Йдеться про такі спеціальності:
- менеджерів з розвитку, автоелектриків — 28 тисяч гривень;
- кур'єрів з авто — 29 тисяч гривень;
- дизелістів, автомеханіків, технологів з меблів, регіональних менеджерів — 30 тисяч гривень;
- координаторів зі збуту — 31 тисяча гривень;
- 3D-візуалізаторів — 31,5 тисячі гривень;
- рієлторів, рихтувальників — 32,5 тисячі гривень;
- бізнес-аналітиків — 34 тисяч гривень;
- менеджерів по роботі з супермаркетами, ендодонтистів — 35 тисяч гривень;
- водіїв-міжнародників — 40 тисяч гривень;
- медіабайєрів — 55 тисяч гривень;
За словами Валентини Гаврюшенко, середня заробітна плата по вакансіях, які наразі розміщені на сайтах пошуку роботи в Україні, становить 11 – 15 тисяч гривень. Зокрема, найвища заробітна плата в таких сферах:
- державне управління й оборона — 17,9 тисячі гривень;
- сфера інформації та телекомунікацій — 15 тисяч гривень;
- заклади охорони здоров’я — 12,4 тисячі гривень;
- добувна промисловість і розроблення кар'єрів — 12,2 тисячі гривень;
- сфера постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря — 11,7 тисячі гривень;
- фінанси та страхова діяльність — 11,6 тисячі гривень;
- водопостачання, каналізація, поводження з відходами — 11,5 тисячі гривень;
- переробна промисловість — 11,3 тисячі гривень;
- сфера транспорту — 11,3 тисячі гривень;
- будівництво — 11,2 тисячі гривень.
А от мінімальна заробітна плата стартує від 7 до 10 тисяч гривень. Її отримують прибиральники, санітари, консьєржі, портьє та посудомийники.
Як зміниться ринок праці через декілька років
Співрозмовниця каже, що зміни будуть відчутні для всіх сфер, не лише для ринку праці, у майбутньому. Кожен відчує їх на собі.
Очікується суттєве зростання кількості вакансій, пов’язаних з цифровими технологіями та цифровою торгівлею. Також приблизно на 10% зросте кількість робочих місць у сфері освіти та на 30% – у сфері сільського господарства та оборонна сфера,
– зауважує Гаврюшенко.
Через автоматизацію та цифровізацію деяких процесів скорочення можуть зазнати касири, бухгалтери, адміністратори, секретарі та інші працівники:
- Юрист-консультант, нотаріус – на сайтах правового спрямування можна знайти більшість відповідей на різні питання, які виникають у людей. Роботу, де люди працюють за чітко заданим алгоритмом, легко може виконувати спеціально запрограмований механізм.
- Копірайтери, коректори, перекладачі – різноманітні онлайн-додатки у цій сфері розвиваються неймовірними темпами. Уже сьогодні можна знайти безліч програм для перевірки, перекладу різного рівня складності.
- Архіваріус, бібліотекар – сьогодні отримати доступ до будь-якої книги можна за допомогою смартфону. А міські бібліотеки України активно переводять свої книжкові фонди в онлайн-каталоги.
- Турагенти, рієлтори – професія починає зникати через те, що все більше людей почали самостійно організовувати пошук інформації, різноманітні додатки на смартфонах уже дають можливість підшукати вигідні пропозиції.
- Оператори call-центру – їх замінять чат-боти.