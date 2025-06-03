Велика Британія готова подати до суду на мільярдера Абрамовича, щоб допомогти Україні

Уряд Великої Британії заявив, що може подати до суду на російського мільярдера Романа Абрамовича, щоб отримати гроші з виручки від продажу ФК "Челсі". Їх хочуть передати на гуманітарні цілі в Україні.

Що відомо про продаж "Челсі"

Абрамович, статки якого оцінюються в понад 8 мільярдів доларів, продав лондонську футбольну команду консорціуму на чолі з інвестором Тоддом Боулі у травні 2022 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Це сталося після того, як Велика Британія та ЄС запровадили проти нього санкції через його ймовірні зв'язки з Путіним. З того часу кошти від продажу були заморожені на рахунку в одному з банків Великої Британії. Їх не можуть перемістити чи використати без ліцензії від Управління з впровадження фінансових санкцій Великої Британії.

Послідовні уряди Великої Британії заявляли, що кошти мають бути використані для гуманітарної допомоги Україні, та прагнули домовленості з Абрамовичем щодо використання цих коштів для цієї мети. У своїй заяві уряд Великої Британії заявив, що йому не вдалося досягти жодної такої домовленості з Абрамовичем і тепер він розглядає можливість подання на нього до суду.

Уряд рішуче налаштований на те, щоб кошти від продажу футбольного клубу «Челсі» потрапили на гуманітарні цілі в Україні після незаконного повномасштабного вторгнення Росії. Ми глибоко розчаровані тим, що досі не вдалося досягти угоди з паном Абрамовичем з цього питання,

– заявили канцлерка казначейства Рейчел Рівз та міністр закордонних справ Девід Леммі.

Попередні домовленості з Абрамовичем

У 2022 році уряд Великої Британії виділив близько 200 000 фунтів стерлінгів для фінансування юридичних та адміністративних витрат на створення благодійної організації та найм експертів для розробки плану розподілу коштів. Було запропоновано створити новий фонд, плануючи зосередитися на гуманітарних проектах, що підтримують медичні, освітні та житлові програми для українців.

Сам Роман Абрамович запропонував створити благодійний фонд, а весь чистий дохід від угоди буде передано жертвам війни в Україні.

Велика Британія співпрацювала з Європейською Комісією та урядом Португалії, громадянином якої є Абрамович, щоб забезпечити дотримання санкцій та визначити місце призначення коштів, але цей процес виявився складним.

Використання санкційних активів є юридично складним питанням, оскільки як Велика Британія, так і ЄС вивчають способи вилучення заморожених російських активів та їх використання для сприяння відбудові України.