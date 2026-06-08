Росія атакувала 4 енергооб'єкти ДТЕК на Дніпропетровщині
Ворог продовжує бити по енергетиці України. Протягом вихідних ключовою ціллю атак стала Дніпропетровщина, де Росія вдарила по 4 об'єктах.
Атака на енергетику Дніпропетровщини
Про те, яка енергоситуація у Дніпропетровській області, повідомили в ДТЕК.
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Російські війська цілеспрямовано б'ють по енергетичній інфраструктурі Дніпропетровщини.
Відомо, що атаки тривали протягом вихідних 6 і 7 червня. Зазначається, що після кожної атаки енергетики оперативно повертали світло.
Натомість вночі 8 червня ворог знову вдарив по енергетиці області. Без електроенергії:
- 67 населених пунктів;
- понад 30 тисяч родин.
Зокрема в ДТЕК повідомили, що на одному з об'єктів була пожежа. Рятувальники ДСНС ліквідували її.
Нині ж енергетики чекають на дозвіл від саперів, аби почати відновлювальні роботи.