Про це повідомили в Генштабі.

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Що відомо про атаку Росії?

О 02:10 7 червня Росія атакувала дроном будівлю приймання контейнерів Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива АТ НАЕК "Енергоатом".

На об'єкті зберігається ядерне паливо з реакторів українських атомних електростанцій. Внаслідок ворожого удару на місці виникла пожежа на площі близько 40 квадратних метрів.

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Займання оперативно ліквідували, а на місці знайшли уламки БпЛА типу "Шахед". У Генштабі наголосили, що такі дії є черговим актом ядерного тероризму та продовженням політики Росії, спрямованої на створення загроз для атомної енергетики України та Європи.

Що відомо про сховище ядерного палива?

Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) – це сховище для довгострокового зберігання відпрацьованого ядерного палива з робочих енергоблоків РАЕС, ХАЕС та ПАЕС.

Для зберігання палива використовують спеціальні контейнери, які ізолюють його від навколишнього середовища.

Відпрацьоване ядерне паливо залишається однією з головних проблем атомної енергетики, адже містить радіоактивні речовини, які можуть залишатися небезпечними тисячі років.

Раніше його вивозили на переробку до Росії, однак через політичні ризики Україна почала розвивати власну систему зберігання та поводження з ядерними відходами.

Ідею створення централізованого сховища ядерного палива в Чорнобильській зоні почали обговорювати ще у 2001 році. Тоді велися перемовини між "Енергоатомом", українською владою та іноземними компаніями.

Лише 5 жовтня 2016 року Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про надання земельних ділянок для спорудження ЦСВЯП та під'їзної залізничної колії.

Проєкт готували понад 20 років, а будівництво розпочалося у 2017 році. Вже у 2022 році сховище отримало дозвіл на експлуатацію та зберігання палива.