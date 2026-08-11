Росіяни вдарили по енергетиці у п'яти областях: Укренерго звернулося до українців

Російські обстріли спричинили нові знеструмлення одразу у п'яти областях України, а енергетики продовжують аварійно-відновлювальні роботи. Водночас через зростання споживання українців закликають перенести використання потужних електроприладів на денні години.

Росія атакувала енергетику у п'яти областях

Унаслідок російських обстрілів на ранок 11 серпня нові знеструмлення зафіксували у Запорізькій, Херсонській, Харківській, Сумській та Чернігівській областях, повідомляє "Укренерго". Скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація, енергетики проводять аварійно-відновлювальні роботи та роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути електропостачання споживачам.

Окремо тривають відновлювальні роботи на Одещині. Після масованої ракетно-дронової атаки на регіон у ніч на суботу енергетикам уже вдалося заживити майже всіх споживачів.

Водночас в Одеській області зберігається складна ситуація через перевантаження обладнання на тлі високого споживання електроенергії. Щоб не допустити аварій, оператор системи розподілу змушений застосовувати мережеві обмеження.

В Укренерго зазначили, що відключення на Одещині скасують після остаточного завершення аварійно-відновлювальних робіт.

Споживання електроенергії зростає

На тлі спеки в Україні зростає навантаження на енергосистему. Станом на 09:30 11 серпня споживання електроенергії було на 8,7% вищим, ніж у цей самий час напередодні.

Причиною такого зростання стало підвищення температури повітря у більшості регіонів України, через що люди активніше використовують кондиціонери.

Водночас добовий максимум споживання 10 серпня був зафіксований у вечірні години. Він виявився на 7,7% нижчим, ніж максимум попереднього робочого дня – п'ятниці, 7 серпня, коли спека була сильнішою.

В Укренерго закликали українців перенести активне енергоспоживання на період з 10:00 до 16:00. Саме в цей час найефективніше працюють промислові сонячні електростанції.

Натомість громадян просять обмежити використання потужних електроприладів з 19:00 до 22:00, коли навантаження на енергосистему традиційно зростає. На Одещині ощадливо споживати електроенергію необхідно протягом усієї доби.