Россия совершила атаку на объекты энергетики в пяти областях

В результате российских обстрелов утром 11 августа новые отключения электроэнергии зафиксированы в Запорожской, Херсонской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях, сообщает Укрэнерго. Везде, где это позволяет обстановка с безопасностью, энергетики проводят аварийно-восстановительные работы и делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение потребителей.

Отдельно продолжаются восстановительные работы в Одесской области. После массированной ракетно-дроновой атаки на регион в ночь на субботу энергетикам уже удалось восстановить электроснабжение почти всех потребителей.

В то же время в Одесской области сохраняется сложная ситуация из-за перегрузки оборудования на фоне высокого потребления электроэнергии. Чтобы не допустить аварий, оператор системы распределения вынужден применять сетевые ограничения.

В Укрэнерго отметили, что отключения в Одесской области будут отменены после окончательного завершения аварийно-восстановительных работ.

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Потребление электроэнергии растет

На фоне жары в Украине растет нагрузка на энергосистему. По состоянию на 09:30 11 августа потребление электроэнергии было на 8,7% выше, чем в это же время накануне.

Причиной такого роста стало повышение температуры воздуха в большинстве регионов Украины, поэтому люди активнее используют кондиционеры.

В то же время суточный максимум потребления 10 августа был зафиксирован в вечерние часы. Он оказался на 7,7% ниже, чем максимум предыдущего рабочего дня – пятницы, 7 августа, когда жара была сильнее.

В Укрэнерго призвали украинцев перенести активное энергопотребление на период с 10:00 до 16:00. Именно в это время наиболее эффективно работают промышленные солнечные электростанции.

В то же время граждан просят ограничить использование мощных электроприборов с 19:00 до 22:00, когда нагрузка на энергосистему традиционно возрастает. В Одесской области экономно потреблять электроэнергию необходимо в течение всего суток.