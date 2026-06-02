Росія атакувала ключовий об'єкт Нафтогазу на Харківщині

В ніч на 2 червня росіяни вдарили по об'єкту Нафтогазу на Харківщині. Відомо, що атака була комбінованою, спочатку били безпілотниками, а згодом застосували ракети.

Що відомо про атаку на Нафтогаз?

Про те, куди били росіяни, йдеться в повідомленні Нафтогазу.

Дивіться також Попри численні санкції, слід "тіньового флоту" Путіна веде в Європу, – Politico

Під час нічної атаки вночі 2 червня, Росія завдала удару по одному з ключових об'єктів Нафтогазу на Харківщині.

У компанії зазначили, що ворог застосував комбіновану тактику. Тобто спочатку об'єкт атакували безпілотниками. Майже за годину завдали повторного удару, але ракетами.

Це свідома тактика терору. Так росіяни намагаються завдати максимальної шкоди не лише інфраструктурі, а й людям, які рятують, ремонтують і відновлюють,

– пояснив Сергій Корецький.

Голова правління НАК "Нафтогаз України" також додав, що саме від такої тактики в ніч на 5 травня сталися трагічні наслідки. Тоді загинули колеги з компанії та рятувальники ДСНС.

Зокрема у компанії зазначають, що переглянули підходи безпеки після травневої ситуації. Також посилили протоколи реагування на ліквідацію наслідків. У такий спосіб ризики для тих, хто працює на об'єктах критичної інфраструктури мають мінімізувати.

Адаптуючись до таких реалій, ми запровадили жорсткіші безпекові протоколи, щоб мінімізувати загрозу для наших працівників. Дякую колегам за те, що висновки були зроблені, і цього разу обійшлося без постраждалих,

– зазначив Корецький.

За його словами, оцінка наслідків та відновлювальні роботи почнуться, як тільки дозволятимем безпекова ситуація.

Нині ж на місці працюють відповідні служби. Інформація про масштаби пошкоджень уточнюється.