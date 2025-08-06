Росія атакувала об'єкт газової інфраструктури. Під удар потрапила компресорна станція Оператора ГТС України в Одеській області поблизу українсько-румунського кордону.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство енергетики України. Ця станція є надзвичайно важливою для України та поставок природного газу в Україну.

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Чим важливий об'єкт ГТС?

Ця компресорна станція була задіяна в рамках маршруту, який поєднує грецькі LNG-термінали з газосховищами України через Трансбалканський газопровід, та по якому поставляли LNG зі США та тестові обсяги газу Азербайджану.

Сьогодні ж уночі обладнання, яке забезпечує ці поставки, було атаковано десятками ударних безпілотників. Це російський удар суто по цивільній інфраструктурі, цілеспрямовано проти енергетики та водночас проти відносин з Азербайджаном, США та партнерами в Європі, проти нормального життя українців та всіх європейців,

– ідеться у повідомленні.

За даними міністерства, наразі на місці працюють фахівці для встановлення наслідків атаки. Світлана Гринчук назвала цю атаку чітким і зрозумілим сигналом для Європи, яка планує у 2027 році відмовитися від газу Росії.

За її словами, атака на ключову компресорну станцію свідчить про те, що Москва використовуватиме всі доступні засоби й важелі для знищення енергетичної незалежності європейців та альтернативних маршрутів постачання газу.

"Якщо росіянам буде дозволено безкарно бити по нашій енергетичній інфраструктурі та газових маршрутах, то жоден інфраструктурний обʼєкт в Європі не буде в безпеці. Безкарність тільки розширює терор. Саме тому Росія повинна відповідати за скоєне", – резюмувала вона.

Нагадаємо, спершу про пошкодження повідомив керівник Одеської обласної військової адміністрації. За його словами, спершу на місці спалахнула пожежа, яку невдовзі ліквідували рятувальники. Знищено виробниче обладнання.