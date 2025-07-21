Добиває українську промисловість: в Укрзалізниці пояснили, на які потяги "полює" Росія
- Росія посилено атакує цивільні поїзди в Україні, зокрема ті, що перевозять вугілля, намагаючись завдати шкоди українській вугільній промисловості.
- Компанія Укрзалізниця вже вживає заходів для захисту, використовуючи оновлені алгоритми роботи та попередження, щоб убезпечити людей і техніку під час атак.
Посилені російські удари останнім часом приходяться саме на цивільні поїзди. Йдеться про ті потяги, що везуть цивільні вантажі.
Які українські потяги атакують росіяни?
Переважно Росія завдавала ударів по поїздам з вугіллям, передає 24 Канал з посиланням на очільника правління АТ Укрзалізниця Олександра Перцовського у Facebook.
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Відповідально запевняємо і відкрито покажемо будь-яким міжнародним спеціалістам: всі посилені удари по залізниці останнього часу приходяться ВИКЛЮЧНО НА ЦИВІЛЬНІ ПОЇЗДИ, які везуть виключно цивільні вантажі. Переважно, діставалось поїздам із вугіллям,
– написав Перцовський.
Він наголосив, що стає очевидним той факт, що ворог намагається добивати українську вугільну промисловість. А саме ця галузь продовжує годувати тисячі й тисячі родин.
Олександр Перцовський розповів, що раніше фокусом ударів була залізнична інфраструктура. Однак, "вихлопу" не було: залізничники оперативно відбудовують і не спиняються.
Тепер же ворог по суті запустив справжнє "полювання на локомотиви". Так само, як на Херсонщині, Сумщині, Донеччині полюють на швидкі чи евакуаційні автобуси – нелюди почали ганятись за тепловозами та електровозами, нищити їх, добре розуміючи, що в середині – люди,
– заявив голова правління АТ Укрзалізниця.
Він додав, що росіяни застосовують дрони із відео наведенням оператором БПЛА зі збільшеним зарядом. Тому УЗ переглянула алгоритми роботи, й кілька ліній попередження було розгорнуто.
Тут – без деталей, але нині вже маємо вчасно оповіщені, відведені від ударів та врятовані бригади. Робота кіпить 24/7, щоб все ж йти на крок попереду ворога,
– запевнив Перцовський.
Важливо! Передовсім в "УЗ" стоїть за мету зробити все для порятунку людей, а далі – кроки й із захисту техніки, бо слід працювати й забезпечувати рух попри всі обставини.