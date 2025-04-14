Мінімум з 1980 року: поставки газу з Росії до Європи рекордно впали

Зі звіту аналітичного центру Bruegel відомо, що США випередили Росію й стали другим за величиною постачальником газу в Європу в першому кварталі 2025 року. Натомість поставки газу з Росії пішли до низу.

Скільки Росія та США постачають газу до Європи

На початку 2024 року Росія стала другим за величиною постачальником газу до Європи, але на початку 2025 року все змінилося, передає 24 Канал з посиланням на Euractiv.

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Основним джерелом імпорту газу в Євросоюз стали газопроводи з Норвегії у першому кварталі 2025 року – 23,59 мільярда кубометрів.

На другому місці СПГ із США – 18,39 мільярда кубометрів.

Водночас на третьому місці – поставки з Росії в 10,01 мільярда кубометрів, що є мінімальним об'ємом від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

З 4 кварталу 2021 року до 2 кварталу 2023 року поставки російського газу до Європи постійно подали. За цей термін вони скоротилися в 3,5 раза.

Після того, як Україна припинила транзитувати російський газ через свою територію, для Росії єдиним газопроводом, який сполучає її з Європою, залишився "Турецький потік".

Але поставки по ньому призначені лише для Угорщини та Словаччини. Водночас російський СПГ продовжує постачатися до Європи морським шляхом.

Важливо! Нинішній рівень поставок з Росії в 10 мільярдів кубометрів за квартал – це мінімум з 1980 року.