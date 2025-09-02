Індія планує розширити експорт фармацевтичної продукції до Росії, Нідерландів і Бразилії. Таким чином країна прагне знизити залежність від США – свого найбільшого ринку.

Чому Індія шукає нові ринки збуту?

Індія має намір наростити експорт фармацевтичної продукції до Росії, Нідерландів і Бразилії, повідомили два обізнаних джерела в галузі. Таким чином країна прагне розширити присутність за межами Сполучених Штатів – свого найбільшого ринку, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Зараз індійська фармацевтика звільнена від мит США, які могли досягати 50%. Однак галузь знаходиться на межі банкрутства через невизначеність та побоювань, пов'язаних з митами.

Важливо! На американський ринок припадає трохи понад третина індійського фармацевтичного експорту, в основному представленого більш доступними дженериками популярних препаратів. У 2025 фінансовому році продажі в США зросли на 20%, досягнувши близько 10,5 мільярда доларів.

Індія хоче збільшити експорт на інші напрямки, і ми бачимо потенціал зростання в Росії, Бразилії, Нідерландах і ряді європейських країн. Ідея полягає в тому, щоб диверсифікувати експортні потоки та зміцнити позиції на інших ринках,

– наголосив один зі співрозмовників видання, знайомий з ситуацією.

Великобританія посідає друге місце серед найбільших експортних ринків Індії з обсягом продажів у 914 мільйонів доларів. Далі йдуть Бразилія – 778 мільйонів доларів, Нідерланди – 616 мільйонів доларів і Росія – 577 мільйонів доларів у 2025 фінансовому році.

Цікаво! Індія розраховує обговорити питання регулювання на цільових ринках під час майбутньої Міжнародної фармацевтичної виставки в Нью-Делі, куди приїдуть представники наглядових органів з усього світу.

Як зазначається, за наявних виробничих потужностей індійські компанії можуть збільшити постачання на нові ринки ще на 20%. Однак США залишаться ключовим напрямком для Індії, тому мова йде не про заміщення, а про пошук "додаткових ринків для зростання".

Експорт неможливо наростити відразу... тому ми зосередимося на обговоренні регуляторних бар'єрів,

– зазначив співрозмовник.

Крім того, влада Індії веде переговори з фармацевтичними компаніями про розширення експорту до Великої Британії після укладення угоди про вільну торгівлю.

За прогнозами уряду, це призведе до "істотного зростання" закупівель дженериків і активних фармацевтичних інгредієнтів з боку Національної служби охорони здоров'я Великої Британії.

