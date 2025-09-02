Индия планирует расширить экспорт фармацевтической продукции в Россию, Нидерланды и Бразилию. Таким образом страна стремится снизить зависимость от США – своего крупнейшего рынка.

Почему Индия ищет новые рынки сбыта?

Индия намерена нарастить экспорт фармацевтической продукции в Россию, Нидерланды и Бразилию, сообщили два осведомленных источника в отрасли. Таким образом страна стремится расширить присутствие за пределами Соединенных Штатов – своего крупнейшего рынка, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Сейчас индийская фармацевтика освобождена от пошлин США, которые могли достигать 50%. Однако отрасль находится на грани банкротства из-за неопределенности и опасений, связанных с пошлинами.

Важно! На американский рынок приходится чуть более трети индийского фармацевтического экспорта, в основном представленного более доступными дженериками популярных препаратов. В 2025 финансовом году продажи в США выросли на 20%, достигнув около 10,5 миллиардов долларов.

Индия хочет увеличить экспорт на другие направления, и мы видим потенциал роста в России, Бразилии, Нидерландах и ряде европейских стран. Идея заключается в том, чтобы диверсифицировать экспортные потоки и укрепить позиции на других рынках,

– подчеркнул один из собеседников издания, знакомый с ситуацией.

Великобритания занимает второе место среди крупнейших экспортных рынков Индии с объемом продаж в 914 миллионов долларов. Далее следуют Бразилия – 778 миллионов долларов, Нидерланды – 616 миллионов долларов и Россия – 577 миллионов долларов в 2025 финансовом году.

Интересно! Индия рассчитывает обсудить вопросы регулирования на целевых рынках во время предстоящей Международной фармацевтической выставки в Нью-Дели, куда приедут представители надзорных органов со всего мира.

Как отмечается, при имеющихся производственных мощностях индийские компании могут увеличить поставки на новые рынки еще на 20%. Однако США останутся ключевым направлением для Индии, поэтому речь идет не о замещении, а о поиске "дополнительных рынков для роста".

Экспорт невозможно нарастить сразу... поэтому мы сосредоточимся на обсуждении регуляторных барьеров,

– отметил собеседник.

Кроме того, власти Индии ведут переговоры с фармацевтическими компаниями о расширении экспорта в Великобританию после заключения соглашения о свободной торговле.

По прогнозам правительства, это приведет к "существенному росту" закупок дженериков и активных фармацевтических ингредиентов со стороны Национальной службы здравоохранения Великобритании.

Что нужно знать о торговой войне между Индией и США?