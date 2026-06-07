Росія двічі атакувала шахту ДТЕК: відомо про постраждалого

Росіяни вже двічі атакували шахту ДТЕК, постраждав працівник. Згідно з інформацією, ворог два рази атакував вугільне підприємство ДТЕК на Дніпропетровщині.

Що відомо про атаки Росії

Внаслідок удару БПЛА поблизу шахти постраждав механік, про що повідомили у ДТЕК.

Читайте також Росіяни цинічно вдарили по селищу під Запоріжжям: є жертви й постраждалі

Йому надається необхідна медична допомога,

– додали у дописі.

Ще одна атака пошкодила систему життєзабезпечення підприємства. Станом на зараз тривають відновлювальні роботи.

У тексті додали, що це вже третя атака на підприємство за останні дні. Напередодні дорогою на роботу через удар дрона загинув працівник шахти Юрій Філіппов.

Зверніть увагу! У п'ятницю, 5 червня, у ДТЕК розповіли, що Росія вбила Юрія Філіппова, який працював машиністом бульдозера на одному з підприємств Павлоградвугілля на Дніпропетровщині. Автомобіль, яким чоловік прямував на зміну, був уражений ворожим дроном.