Росія хоче стати для Китаю ключовим постачальником газу

У 2027 році Росія та Китай відкриють "Далекосхідний" маршрут для збільшення обсягів газопостачання з Росії. Поставки газу цим маршрутом до Китаю розпочнуться через 2,5 роки у 2027 році.

Постачання газу в Китай

З введенням в експлуатацію "Сили Сибіру" і "Далекосхідного" маршруту на повне завантаження, Росія стане головним постачальником газу для Китаю, передають російські ЗМІ.

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Голова правління "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що компанія поступово збільшує постачання через "Силу Сибіру".

Вже на наступний рік газопровід досягне запланованої експортної продуктивності – 38 мільярдів кубометрів газу на рік.

Зазначається, що Китай залишатиметься лідером у зростанні споживання газу у світі. Експерти, включаючи російських та китайських, прогнозують подвоєння споживання газу в КНР до середини століття.

Для Китаю газ буде дешевшим

Росія продовжує розвивати відносини з Китаєм, пропонуючи газ за зниженою ціною. Кремль вирішив постачати газ до Китаю на 28% дешевше, ніж до європейських країн. Ця політика буде діяти принаймні до 2027 року.

Таке рішення є частиною стратегії Москви з підсилення енергетичних зв'язків з Китаєм, хоча фінансові обмеження ускладнюють процес і змушують росіян шукати альтернативні варіанти.

Це намагання орієнтуватися на азійський ринок виникло у Росії ще до початку повномасштабної війни в Україні. Представники "Газпрому" вже раніше висловлювали намір замінити європейських клієнтів на азійські, передбачаючи можливе зменшення споживання газу в Європі з часом.