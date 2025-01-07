Країни Європи засудили дії Росії щодо дестабілізації ситуації в Придністров'ї

У спільній заяві країни Нордично-Балтійської вісімки засудили рішення російського "Газпрому" щодо припинення газу до Придністров'я. Крім того, країни тепер мають тверді наміри підтримати Молдову для стабілізації ситуації.

Які країни засудили дії Росії

Про неправомірні дії Росії повідомили Міністерства закордонних справ країн Латвії, Литви, Естонії, Швеції, Данії, Ісландії, Норвегії та Фінляндії, передає 24 Канал з посиланням на "Європейську правду".

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У заяві йдеться про те, що "дії Росії направлені на підрив політичної та економічної стабільності Молдови".

Нагадаємо! З 1 січня 2025 року до Придністров'я припинилося постачання російського газу. Жителі регіону залишилися без опалення та світла, а місцева промисловість зупинилася.

Як Молдова допомагає Придністров'ю

У заяві, крім засудження Росії, йдеться й про заходи молдовської влади, яка намагається забезпечити стабільність поставок газу та електроенергії.

Ми працюватимемо з Європейською комісією та іншими ключовими партнерами, щоб бути готовими посилити міжнародну допомогу Молдові,

– оприлюднено у документі.

Водночас країни-підписанти мають намір підтримувати Молдову в розв'язанні проблем та в просуванні реформ енергетичного сектору. Було зазначено, що це не лише для сталого розвитку Молдови, а й для стабільності всього регіону.