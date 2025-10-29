Зв'язки все ще міцні: Індія та Росія підписали угоду про виробництво пасажирських літаків

Індія та Росія підписали угоду про спільне виробництво пасажирських літаків. Це відбулося за кілька тижнів до візиту президента Володимира Путіна.

Яку угоду підписали Індія та Росія?

Ситуація свідчить про те, що відносини між Москвою та Нью-Делі залишаються міцними, попри зростаючий тиск з боку Білого дому, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Державна компанія Hindustan Aeronautics Ltd. (HAL) підписала угоду з російською Об’єднаною авіабудівною корпорацією (UAC) щодо виробництва цивільних регіональних літаків SJ-100. Про це йдеться у заяві HAL, опублікованій у вівторок.

У ній не уточнюється, чи передбачає угода передачу технологій Індії або обсяг інвестицій.

Оголошення відбулося напередодні запланованого на грудень візиту Путіна до Індії. Тобто у період, коли відносини між двома країнами перебувають під пильною увагою.

Президент США Дональд Трамп і його адміністрація неодноразово критикували Нью-Делі за продовження закупівель російської нафти та запровадили 50% мита на індійські товари, пояснивши це як покарання за торговельні бар’єри та тісні зв’язки з Москвою.

Це також буде перший випадок, коли повністю пасажирський літак буде виготовлено в Індії,

– йдеться у заяві.

Зауважте! Ця співпраця між HAL і UAC є результатом взаємної довіри між організаціями.

У межах домовленостей HAL отримає права на виробництво двомоторного вузькофюзеляжного літака SJ-100 для індійських замовників. Ця угода зміцнює ініціативу прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді щодо розвитку місцевого виробництва і може сприяти збільшенню кількості літаків для короткомагістральних рейсів, оскільки країна планує подвоїти кількість аеропортів до 350 до 2047 року.

Компанія має труднощі з виробництвом достатньої кількості винищувачів для Повітряних сил Індії, що викликає занепокоєння щодо рівня військової готовності країни,

– йдеться у матеріалі.

Зокрема у HAL повідомили, що Компанія та Публічне акціонерне товариство "Об’єднана авіабудівна корпорація" (PJSC-UAC, Росія) підписали меморандум про взаєморозуміння (MoU) щодо виробництва цивільних регіональних літаків SJ-100 у Москві 27 жовтня 2025 року.

Цікаво! Документ підписали Шрі Прабхат Ранджан від HAL та пан Олег Богомолов від PJSC UAC (Росія) у присутності доктора Суніла, голови та генерального директора HAL, і пана Вадима Бадєхи, генерального директора PJSC UAC.

Що казав Трамп про ситуацію щодо Індії?