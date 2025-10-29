Связи все еще прочны: Индия и Россия подписали соглашение о производстве пассажирских самолетов

Индия и Россия подписали соглашение о совместном производстве пассажирских самолетов. Это произошло за несколько недель до визита президента Владимира Путина.

Какое соглашение подписали Индия и Россия?

Ситуация свидетельствует о том, что отношения между Москвой и Нью-Дели остаются крепкими, несмотря на растущее давление со стороны Белого дома, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Государственная компания Hindustan Aeronautics Ltd. (HAL) подписала соглашение с российской Объединенной авиастроительной корпорацией (UAC) по производству гражданских региональных самолетов SJ-100. Об этом говорится в заявлении HAL, опубликованном во вторник.

В нем не уточняется, предусматривает ли соглашение передачу технологий Индии или объем инвестиций.

Объявление состоялось накануне запланированного на декабрь визита Путина в Индию. То есть в период, когда отношения между двумя странами находятся под пристальным вниманием.

Президент США Дональд Трамп и его администрация неоднократно критиковали Нью-Дели за продолжение закупок российской нефти и ввели 50% пошлины на индийские товары, объяснив это как наказание за торговые барьеры и тесные связи с Москвой.

Это также будет первый случай, когда полностью пассажирский самолет будет изготовлен в Индии,

– говорится в заявлении.

Заметьте! Это сотрудничество между HAL и UAC является результатом взаимного доверия между организациями.

В рамках договоренностей HAL получит права на производство двухмоторного узкофюзеляжного самолета SJ-100 для индийских заказчиков. Это соглашение укрепляет инициативу премьер-министра Индии Нарендры Моди по развитию местного производства и может способствовать увеличению количества самолетов для короткомагистральных рейсов, поскольку страна планирует удвоить количество аэропортов до 350 к 2047 году.

Компания испытывает трудности с производством достаточного количества истребителей для Воздушных сил Индии, что вызывает беспокойство относительно уровня военной готовности страны,

– говорится в материале.

В частности в HAL сообщили, что компания и публичное акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация" (PJSC-UAC, Россия) подписали меморандум о взаимопонимании (MoU) по производству гражданских региональных самолетов SJ-100 в Москве 27 октября 2025 года.

Интересно! Документ подписали Шри Прабхат Ранджан от HAL и Олег Богомолов от PJSC UAC (Россия) в присутствии доктора Сунила, председателя и генерального директора HAL, и Вадима Бадехи, генерального директора PJSC UAC.

Что говорил Трамп о ситуации в отношении Индии?