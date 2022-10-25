Росія має виплатити Україні до трильйона доларів репарацій, – експосол США у Києві

25 жовтня 2022 , 13:45
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Джерело:

Укрінформ

Росія має заплатити за руйнування і воєнні злочини, які вона вчинила в Україні. За це з неї може бути стягнуто від 750 мільярдів до трильйона доларів.

Таку думку висловив експосол США в Україні та віцепрезидент Інституту миру США Вільям Тейлор першого парламентського саміту міжнародної Кримської платформи. 300 мільярдів доларів з цієї суми мають бути виплачені із заморожених активів Центробанку Росії.

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Мають бути виплачені 750 мільярдів доларів або навіть до трильйона доларів для того, щоби відновити Україну, і щонайменше 300 мільярдів доларів із них повинні надійти із заморожених активів Центробанку Росії, які перебувають у банках країн G7,
– заявив Тейлор.

За його словами, для цього країни G7 мають попрацювати над цим питанням. Необхідно буде створити міжнародний трибунал для стягнення репарацій з Росії.

Злочини й агресію потрібно карати, Росію треба засудити,
– заявив американський дипломат.

Тейлор також висловив свою впевненість у перемозі України над Росією. На його думку, 20 тисяч російських військ, які досі перебувають на правому березі Дніпра, будуть просто відрізані контрнаступом ЗСУ.

Я маю впевненість та передбачаю, що це призведе до військового колапсу Росії, і в такий спосіб Росія програє, а Україна здобуде перемогу,
– наголосив Тейлор.

Що було раніше: 

  • Міністр юстиції Денис Малюська зазначав, що Україна вимагатиме щонайменше 300 мільярдів доларів репарацій від Росії за збитки, які були завдані внаслідок російського вторгнення.
     
  • Лідери членів ЄС доручили Європейській комісії підготувати відповідні варіанти, які дозволять передати заморожені російські активи Україні. Прем'єрка Естонії Кая Каллас наголосила, що настав час змусити агресора заплатити і для цього ЄС має взяти ініціативу на себе.
     
  • Радник Президента з економічних питань Олег Устенко припустив, що у майбутньому Україна зможе отримувати частину нафтогазових прибутків з Росії в обмін на критичний імпорт з ЄС. Також, Україна може отримати заморожені активи російського керівництва та його ближнього кола.
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Автор: Ольга Ожогіна