"Україна тут ні до чого": чому Росія навмисне не постачає газ в Придністров'я

З початку 2025 року у Придністров'ї гуманітарна криза через припинення постачання російського газу. Однак причиною кризи виявилося не припинення транзиту газу через територію України, а політичний інтерес Кремля, який намагається створити штучну енергетичну кризу в регіоні та вплинути на парламентські вибори у Молдові.

Хто не постачає газ в Придністров'я

У інтерв'ю 24 Каналу колишній очільник української ГТС Сергій Макогон пояснив, що Придністров'я не отримує газ, перш за все, через небажання Росії доставляти його.

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Він підкреслив: насправді Росія може постачати газ до Придністров'я газопроводом "Турецький потік", але цього не відбувається. І цьому є пояснення: Росії вигідно поширювати енергетичну кризу в регіоні.

Сергій Макогон Енергетичний експерт, колишній очільник "Оператор ГТС України" Страждає не тільки Придністров'я, страждає ще й правий берег Молдови. Наразі там немає віялкових відключень світла, адже вдається імпортувати достатньо електроенергії з Румунії та інших країн.

Зверніть увагу! Ціни на світло для населення у Молдові суттєво зросли – на 75%, що впливає на зростання негативних настроїв серед населення.

Чому Росії вигідна штучна криза в Придністров'ї

Річ у тім, що цьогоріч в Молдові пройдуть парламентські вибори. Спричинена Росією енергетична криза може вплинути на результати цих виборів, вважє колишній очільник української ГТС.

Тобто вони (влада у Росії – 24 Канал) хочуть, аби населення Молдови голосувало за проросійські сили, які спонукатимуть до тісніших зв'язків з Росією, адже тоді нібито і газ, і світло буде дешевшим,

– додає Макогон.

За словами експерта, такі популістичні підходи є стандартними для проросійських сил, адже майже ідентичне відбувається і у Словаччині.

Повне внтеревʼю з колишнім очільником ТОВ "Оператор ГТС Україна" Сергієм Макогоном читайте у понеділок, 27 січня, на сайті 24 Каналу.

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