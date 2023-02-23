Росія не змогла розмістити свої військові облігації через відсутність заявок
Джерело:Пресслужба Мінфіну Росії
Мінфін Росії визнав аукціон з розміщення облігацій федеральної позики з погашенням у липні 2036 року таким, що не відбувся. У міністерстві заявили, що так сталося через відсутність заявок за "прийнятними рівнями цін".
Востаннє аукціон із розміщення держборгу не відбувся 21 вересня 2022 року.
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Раніше Мінфін Росії заявляв, що в першому кварталі 2023 року розмістить ОФЗ обсягом 800 мільярдів рублів. У січні відомство розмістило папери на 210 мільярдів рублів.
Що з російською економікою
- За словами, керівника Центру громадської аналітики "Вежа" Валерія Клочка, Росія наразі суттєво скорочує невійськові видатки та економити доводиться навіть на соціалці.
Як розповів The Washington Post економіст Німецького інституту міжнародних справ і питань безпеки Яніс Клюге, Росія економить на освіті та будівництві доріг. Негативний ефект від цього не стане помітним одразу, проте через кілька років добряче відчується.
Економіка країни-окупанта поступово скорочується, проте не так швидко, як це прогнозували на початку повномасштабного вторгнення. Країни, на частку яких припадає понад 30% світового ВВП, підтримували торговельні зв’язки та утримувалися від засудження вторгнення, що дозволило Росії відновити ланцюжки постачань і боротися з економічною ізоляцією.