Ключове наповнення бюджету: Росія незаконно перевантажує нафту
- Росія здійснює незаконну перевалку своєї нафти, використовуючи "тіньовий флот" без західного страхування, що становить екологічну загрозу та дозволяє ухилятися від запроваджених санкцій.
- Українська розвідка викрила 159 танкерів і 55 капітанів, залучених до цих операцій.
Росія здійснює незаконну перевалку нафти. Це почалося ще з липня минулого року.
Українська розвідка викрила незаконні перевантаження нафти Росії
З того часу танкер типу "Афрамакс" ІМО 9247443, без західного страхування, здійснює незаконне перевантаження нафти, пише 24 Канал з посиланням на ГУР МО.
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Це відбувається між танкерами у відкритому морі поблизу узбережжя Греції та Кіпру. Такі операції становлять екологічну загрозу, дозволяють Москві приховувати походження нафти, ухилятися від міжнародного контролю та забезпечувати її постачання до третіх країн в обхід санкцій.
ГУР МО України на платформі War&Sanctions публікує дані про судно ІМО 9247443, яке держава-агресор Росія використовує як плавучий перевантажувальний хаб для постачання підсанкційної нафти,
– пояснили у розвідці.
До того ж Головне управління розвідки публікує дані щодо 159 нафтових танкерів (більшість входить до так званого “тіньового флоту” Росії) а також інформацію про 55 капітанів цього флоту. У базі порталу War&Sanctions оприлюднені дані про 577 таких нафтотанкерів.
Зверніть увагу! Загальний дедвейт ідентифікованих суден перевищує 63 мільйони метричних тонн.
Прибутки від нафти
На четвертому році повномасштабного вторгнення Росії в України експорт нафти й газу залишається ключовим джерелом наповнення бюджету Росії. Зокрема третина цих доходів у 2025 році спрямовується на фінансування війни проти України.
Зазначається, що "тіньовий флот" активно використовує високоризикові практики в морській логістиці, зокрема:
- вимкнення автоматичних систем ідентифікації;
- спуфінг навігаційних даних;
- перевалку нафти в нічний час без освітлення;
- використання прапорів зручних юрисдикцій;
- реєстрацію підставних компаній.
Ці дії створюють загрози для екологічної безпеки, особливо через технічний стан старих суден "тіньового флоту" та відсутність страхування. Ба більше, вони можуть призвести до масштабних аварій і екологічних катастроф поблизу берегів країн ЄС.
Окрім ухилення від санкцій, "тіньовий флот" використовується Росією як елемент гібридної війни. Встановлено випадки участі таких суден у розвідувальних і диверсійних операціях, зокрема в Балтійському морі, де вони ведуть спостереження за військово-морською інфраструктурою, підводними кабелями та іншими критичними об’єктами,
– пишуть у ГУР.
Головне управління розвідки України наголошує на важливості та необхідності посилення санкційного тиску на російську економіку, зокрема:
- зниження граничної ціни на нафту й нафтопродукти;
- відмову країн G7 і ЄС від імпорту нафтопродуктів, вироблених із російської сировини;
- заборону на проведення STS-операцій у територіальних водах країн G7 і ЄС;
- посилення контролю за страховим покриттям суден на західному ринку;
- введення повної заборони на імпорт російського СПГ та трубопровідного палива.
Зауважте! ГУР продовжує документувати механізми ухилення Кремля від санкцій і розкривати структуру мережі, за допомогою якої Росія фінансує війну, а портал War&Sanctions залишається інструментом для системного викриття та міжнародної протидії "тіньовій" морській логістиці Москви.