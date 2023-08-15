Крутять махінації у всіх на очах: як Росія обходить нафтову стелю

Росія знайшла спосіб обійти найтову стелю, роздуваючи свої транспортні витрати. Це економить значну суму їх прибутку.

Як Росія обходить нафтову стелю

Ціна російської нафти, без перевезення, була у балтійських портах наприкінці травня близько 50 доларів, що менше ніж обмеження у 60 доларів. Проте уже з доставкою до Індії на базисі CIF, вона стала помітно вищою, – близько 66 доларів за барель. Таке явище спостерігається уже рік.

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Вартість такого перевезення бареля приблизно вдвічі вища за ринкову – 9 доларів за барель. Тож різниця повертається до росії, що дозволило їй додатково заробити близько 800 мільйонів доларів у травні-липні цього року.

Варто згадати, що частка виторгу російського тіньового флоту становить 40% від усієї експортованої нафти, що принесло додаткових 30 мільйонів доларів країні. Загалом експорт російської нафти за три місяці досяг 39 мільярда доларів.

Дискаунт на російську нафту для Індії впав до 2 – 10 доларів за барель тож її імпорт почав фізично скорочуватися. Проте низькі ціни на Балтиці дозволили країні-агресорці використовувати танкери із західною страховкою, але коли ціна зросла їх кількість скоротилася.

Пов'язаний з Росією нафтовий танкерний флот скоротився вдесятеро

Згідно з даними Equasis, компанія Gatik Ship Management з Мумбая, зараз керує флотом лише з чотирьох нафтових танкерів. Проте у квітні ця компанія володіла 42 суднами, більшість з яких були придбані менш ніж за рік.

Важко зрозуміти, що дійсно сталося з флотом. Судна, які більше не перебувають у комерційному управлінні Gatik, продовжують працювати з російською нафтою. Зараз вони перебувають під контролем цілої низки компаній, структура власності яких також незрозуміла, – пишуть у Bloomberg.

Компанія Gatik привернула до себе увагу ще на початку цього року, оскільки її флот дуже швидко став зростати. Ще більше питань викликало те, що, більша частина цих танкерів перевозила російську нафту.

У методичних рекомендаціях США для посередників прописано, що потрібно вимагати розбивки ціни на нафту та інші витрати. А відмову контрагента надати таку документацію слід розглядати як доказ того, що нафта або нафтопродукти були придбані дорожче за стелю.