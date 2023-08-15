Крутят махинации у всех на глазах: как Россия обходит нефтяной потолок

Россия нашла способ обойти самый потолок, раздувая свои транспортные расходы. Это экономит значительную сумму прибыли.

Как Россия обходит нефтяной потолок

Цена российской нефти, без перевозки, была в балтийских портах в конце мая около 50 долларов, что меньше ограничения в 60 долларов. Однако уже с доставкой в Индию на базисе CIF, она стала заметно выше – около 66 долларов за баррель. Такое явление наблюдается уже год.

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Стоимость такой перевозки барреля примерно вдвое выше рыночной – 9 долларов за баррель. Так что разница возвращается в Россию, что позволило ей дополнительно заработать около 800 миллионов долларов в мае-июле этого года.

Следует упомянуть, что доля выручки российского теневого флота составляет 40% от всей экспортируемой нефти, что принесло дополнительные 30 миллионов долларов стране. В целом экспорт российской нефти, за три месяца достиг 39 миллиардов долларов.

Дискаунт на российскую нефть для Индии упал до 2 – 10 долларов за баррель и ее импорт начал физически сокращаться. Однако низкие цены на Балтике позволили стране-агрессорке использовать танкеры с западной страховкой, но когда цена возросла, их количество сократилось.

Связанный с Россией нефтяной танкерный флот сократился в десять раз

Согласно данным Equasis, компания Gatik Ship Management из Мумбая, сейчас управляет флотом только из четырех нефтяных танкеров. Однако в апреле эта компания владела 42 суднами, большинство из которых было приобретено менее чем за год.

Трудно понять, что действительно произошло с флотом. Суда, больше не находящиеся в коммерческом управлении Gatik, продолжают работать с российской нефтью. Сейчас они находятся под контролем целого ряда компаний, структура собственности которых тоже неясна, – пишут в Bloomberg.

Компания Gatik привлекла внимание еще в начале этого года, поскольку ее флот очень быстро стал расти. Еще больше вопросов вызвало то, что большая часть этих танкеров перевозила российскую нефть.

В методических рекомендациях США для посредников прописано, что требуется разбивка цены на нефть и другие расходы. А отказ контрагента предоставить такую документацию следует рассматривать как доказательство того, что нефть или нефтепродукты были приобретены дороже потолка.