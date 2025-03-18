Росія розглядає співпрацю з США щодо рідкісноземельних металів

Кирило Дмитрієв, Генеральний директор Російського фонду прямих інвестицій, зробив заяву, що Російський фонд національного добробуту розглядає розробку рідкісноземельних родовищ. Зокрема він хоче співпрацювати з американськими компаніями.

Росія думає співпрацювати з США

Річ у тім, що Дмитрієв був призначений уповноваженим президента Росії з питань міжнародного економічного співробітництва, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Крім того, він входив до складу російської переговорної групи у лютому. Під час цих перемовин Кирило Дмитрієв зосередився на економічних питаннях.

Російські запаси рідкісноземельних металів у кілька разів перевищують запаси в Україні, і ми розглядаємо низку російських родовищ,

— сказав Гендиректор Російського фонду прямих інвестицій.

Чому російські метали зацікавили світ? Рідкісноземельні метали та інші критично важливі метали необхідні для високотехнологічних галузей. В останній час вони привернули світову увагу завдяки зусиллям Дональда Трампа протистояти Китаю у цій галузі. Зокрема Володимир Путін запропонував США спільно досліджувати російські родовища рідкісноземельних металів можливість у рамках майбутньої економічної угоди.

Ми хотіли б залучити до цих проєктів американські компанії, є значний інтерес, але Росія також повинна бути зацікавлена,

– зазначив Дмитрієв.

Дані Геологічної служби США (USGS) свідчать про те, що Росія посідає п’яте місце у світі за запасами рідкісноземельних металів, а її запаси становлять 3,8 мільйона тонн. Країну випереджають чотири держави:

Китай; Бразилія; Індія; Австралія.

Водночас російські оцінки загальних запасів рідкісноземельних металів вищі. Згідно з даними Мінприроди Росії, станом на 1 січня 2023 року, в країні є запаси 15 рідкісноземельних металів у 28,7 мільйона ​​тонн.

Зверніть увагу! З них 3,8 мільйона тонн знаходяться в розробці або готові до розробки.