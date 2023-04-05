Росія шукає іноземних інвесторів для фінансування війни

Як повідомляє британська розвідка, Росія намагається залучити іноземний капітал для фінансування свого державного боргу. Як заявив прем’єр-міністр Росії Михайло Мішустін 28 березня, перехід до випуску частини державного боргу Росії в іноземній валюті "розробляється".

Це може означати, що Росія спробує залучити кошти іноземних інвесторів у тому числі для фінансування війни з Україною.

Цей крок майже напевно свідчить про те, що Росія очікує зовнішньої фінансової підтримки з боку іноземних держав, які вона вважає "дружніми",

– йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великобританії.

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Після завершення розробки програми інвестори з інших країн зможуть придбати російський суверенний борг і таким чином профінансувати деякі майбутні дефіцити бюджету Росії.

В останні місяці російські банки були основними суб’єктами, які купували російський державний борг. Однак навряд чи вони зможуть повністю фінансувати очікуваний майбутній бюджетний дефіцит. Російські чиновники, бачать випуск зовнішнього боргу як один із способів закрити прогалини у фінансах Росії, оскільки вони планують тривалу війну в Україні,

– прогнозує британська розвідка.

Проте чи вдасться Росії реалізувати ці заходи, залишається незрозумілим.

Що з російською економікою