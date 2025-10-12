Москва добиває власну авіацію, різко скоротивши субсидії: чим це загрожує
- Росія скорочує субсидії для авіації, зменшуючи фінансування програми "Виробництво літаків і вертольотів" до 85,7 мільярда рублів у 2026 році та на 21% у 2027 році.
- Проблеми в російській авіації пов'язані зі старінням авіапарку, дефіцитом запчастин, відтоком кадрів та зростанням кількості авіакатастроф, що перевищила показники двох попередніх років.
Російський уряд планує скоротити підтримку авіакомпаній у наступні два роки. Кремль не турбує навіть те, що кількість авіакатастроф стрімко зростає через проблеми в авіації.
Як у Росії зменшать субсидії для авіації?
Фінансування програми "Виробництво літаків і вертольотів" у 2026 році Росія зменшить у 1,6 раза – зі 139,6 мільярда до 85,7 мільярда рублів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.
У 2027 році субсидії для авіації теж уріжуть на 21% – зі 09,7 мільярда до 86,9 мільярда рублів.
Найбільше скорочення торкнеться державної підтримки тих компаній, які оновлюють літаки для перевезень всередині країни:
- У 2026 році субсидій для них взагалі не буде, хоча у 2025 році сума видатків складала 1,3 мільярда рублів.
- Компенсації витрат на технічне обслуговування літаків теж зменшать у 2026 році до 3,6 мільярда з 6,1 мільярда рублів.
Які проблеми є в російській авіації?
При цьому російська влада звинувачує авіакомпанії у тому, що вони, мовляв, не дотримуються правил техобслуговування. Хоча насправді проблеми в авіації пов'язані зі старінням авіапарку, дефіцитом запчастин та відтоком кадрів.
Після санкцій російські перевізники втратили доступ до західних літаків, а основне навантаження лягло на радянські Ан-2, Ан-24 та вертольоти Мі-8, яким понад пів століття. Їхня інтенсивна експлуатація різко підвищила рівень аварійності,
– зазначають у розвідці.
- Старі літаки ремонтують за допомогою деталей зі складів або з розібраних літаків.
- Разом з тим молоді пілоти не хочуть літати на старій техніці, а досвідчені – масово йдуть з авіації.
У підсумку чимало компаній не можуть фізично дотримуватися авіаційних вимог, оскільки виробництво машин в основному припинилося ще за часів радянського союзу.
Важливо! За даними Reuters, з 2022 року до нині флот цивільної авіації в Росії поповнився лише 13 новими літаками – одним Ту-214 і дванадцятьма "суперджетами".
Як росте кількість аварій?
Через проблеми з авіапарком кількість смертей у авіакатастрофах може зрости в Росії ще більше. З початку 2025 року аварії вже забрали життя більше, ніж за 2 попередні роки сукупно.
За 9 місяців сталося чотири аварії, в яких загинули 53 людини.
У 2024 році було 17 авіакатастроф з 37 жертвами.
У 2023-му – вісім катастроф і 12 загиблих.
Варто знати! Смертність росте також і в авіації загального призначення. Зокрема, минулого року сталося 40 аварій, які забрали 64 життя, а в 2023-му – лише 21 інцидент і 20 загиблих.
Проблеми в авіації Росії: що ще відомо?
Російські авіакомпанії втратили доступ до світового ринку через санкції і не можуть закуповувати нові літаки та отримувати необхідні запчастини і послуги з техобслуговування, що вже в найближчі роки може призвести до значних втрат авіапарку. За прогнозами, до 2030 року зі служби можуть вибути 339 літаків та 200 вертольотів.
Крім закордонних Boeing та Airbus, які поступово виходять з ладу і розбираються на деталі, доведеться списати і 230 вітчизняних повітряних суден. Більшість із них експлуатуються понад 40–60 років і вже фізично вичерпали свій ресурс.
Такий стан справ ставить під загрозу регулярність перевезень і безпеку польотів, адже замінити ці літаки та вертольоти у найближчі роки буде майже нереально.