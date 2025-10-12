Як у Росії зменшать субсидії для авіації?

Фінансування програми "Виробництво літаків і вертольотів" у 2026 році Росія зменшить у 1,6 раза – зі 139,6 мільярда до 85,7 мільярда рублів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

У 2027 році субсидії для авіації теж уріжуть на 21% – зі 09,7 мільярда до 86,9 мільярда рублів.

Найбільше скорочення торкнеться державної підтримки тих компаній, які оновлюють літаки для перевезень всередині країни:

У 2026 році субсидій для них взагалі не буде, хоча у 2025 році сума видатків складала 1,3 мільярда рублів.

Компенсації витрат на технічне обслуговування літаків теж зменшать у 2026 році до 3,6 мільярда з 6,1 мільярда рублів.

Які проблеми є в російській авіації?

При цьому російська влада звинувачує авіакомпанії у тому, що вони, мовляв, не дотримуються правил техобслуговування. Хоча насправді проблеми в авіації пов'язані зі старінням авіапарку, дефіцитом запчастин та відтоком кадрів.

Після санкцій російські перевізники втратили доступ до західних літаків, а основне навантаження лягло на радянські Ан-2, Ан-24 та вертольоти Мі-8, яким понад пів століття. Їхня інтенсивна експлуатація різко підвищила рівень аварійності,

– зазначають у розвідці.

Старі літаки ремонтують за допомогою деталей зі складів або з розібраних літаків.

Разом з тим молоді пілоти не хочуть літати на старій техніці, а досвідчені – масово йдуть з авіації.

У підсумку чимало компаній не можуть фізично дотримуватися авіаційних вимог, оскільки виробництво машин в основному припинилося ще за часів радянського союзу.

Важливо! За даними Reuters, з 2022 року до нині флот цивільної авіації в Росії поповнився лише 13 новими літаками – одним Ту-214 і дванадцятьма "суперджетами".

Як росте кількість аварій?

Через проблеми з авіапарком кількість смертей у авіакатастрофах може зрости в Росії ще більше. З початку 2025 року аварії вже забрали життя більше, ніж за 2 попередні роки сукупно.

За 9 місяців сталося чотири аварії, в яких загинули 53 людини.

У 2024 році було 17 авіакатастроф з 37 жертвами.

У 2023-му – вісім катастроф і 12 загиблих.

Варто знати! Смертність росте також і в авіації загального призначення. Зокрема, минулого року сталося 40 аварій, які забрали 64 життя, а в 2023-му – лише 21 інцидент і 20 загиблих.

Проблеми в авіації Росії: що ще відомо?