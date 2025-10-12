Москва добивает собственную авиацию, резко сократив субсидии: чем это грозит
- Россия сокращает субсидии для авиации, уменьшая финансирование программы "Производство самолетов и вертолетов" до 85,7 миллиарда рублей в 2026 году и на 21% в 2027 году.
- Проблемы в российской авиации связаны со старением авиапарка, дефицитом запчастей, оттоком кадров и ростом количества авиакатастроф, превысившей показатели двух предыдущих лет.
Российское правительство планирует сократить поддержку авиакомпаний в следующие два года. Кремль не беспокоит даже то, что количество авиакатастроф стремительно растет из-за проблем в авиации.
Как в России уменьшат субсидии для авиации?
Финансирование программы "Производство самолетов и вертолетов" в 2026 году Россия уменьшит в 1,6 раза – со 139,6 миллиарда до 85,7 миллиарда рублей, сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.
В 2027 году субсидии для авиации тоже урежут на 21% – с 09,7 миллиарда до 86,9 миллиарда рублей.
Больше всего сокращение коснется государственной поддержки тех компаний, которые обновляют самолеты для перевозок внутри страны:
- В 2026 году субсидий для них вообще не будет, хотя в 2025 году сумма расходов составляла 1,3 миллиарда рублей.
- Компенсации расходов на техническое обслуживание самолетов тоже уменьшат в 2026 году до 3,6 миллиарда с 6,1 миллиарда рублей.
Какие проблемы есть в российской авиации?
При этом российские власти обвиняют авиакомпании в том, что они, мол, не соблюдают правила техобслуживания. Хотя на самом деле проблемы в авиации связаны со старением авиапарка, дефицитом запчастей и оттоком кадров.
После санкций российские перевозчики потеряли доступ к западным самолетам, а основная нагрузка легла на советские Ан-2, Ан-24 и вертолеты Ми-8, которым более полувека. Их интенсивная эксплуатация резко повысила уровень аварийности,
– отмечают в разведке.
- Старые самолеты ремонтируют с помощью деталей со складов или из разобранных самолетов.
- Вместе с тем молодые пилоты не хотят летать на старой технике, а опытные – массово уходят из авиации.
В итоге немало компаний не могут физически соблюдать авиационные требования, поскольку производство машин в основном прекратилось еще во времена советского союза.
Важно! По данным Reuters, с 2022 года по настоящее время флот гражданской авиации в России пополнился лишь 13 новыми самолетами – одним Ту-214 и двенадцатью "суперджетами".
Как растет количество аварий?
Из-за проблем с авиапарком количество смертей в авиакатастрофах может вырасти в России еще больше. С начала 2025 года аварии уже унесли жизни более, чем за 2 предыдущих года совокупно.
- За 9 месяцев произошло четыре аварии, в которых погибли 53 человека.
- В 2024 году было 17 авиакатастроф с 37 жертвами.
- В 2023-м – восемь катастроф и 12 погибших.
Стоит знать! Смертность растет также и в авиации общего назначения. В частности, прошлом году произошло 40 аварий, которые унесли 64 жизни, а в 2023-м – лишь 21 инцидент и 20 погибших.
Проблемы в авиации России: что еще известно?
Российские авиакомпании потеряли доступ к мировому рынку из-за санкций и не могут закупать новые самолеты и получать необходимые запчасти и услуги по техобслуживанию, что уже в ближайшие годы может привести к значительным потерям авиапарка. По прогнозам, до 2030 года со службы могут выбыть 339 самолетов и 200 вертолетов.
Кроме зарубежных Boeing и Airbus, которые постепенно выходят из строя и разбираются на детали, придется списать и 230 отечественных воздушных судов. Большинство из них эксплуатируются более 40–60 лет и уже физически исчерпали свой ресурс.
Такое положение дел ставит под угрозу регулярность перевозок и безопасность полетов, ведь заменить эти самолеты и вертолеты в ближайшие годы будет почти нереально.