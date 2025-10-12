Российское правительство планирует сократить поддержку авиакомпаний в следующие два года. Кремль не беспокоит даже то, что количество авиакатастроф стремительно растет из-за проблем в авиации.

Как в России уменьшат субсидии для авиации?

Финансирование программы "Производство самолетов и вертолетов" в 2026 году Россия уменьшит в 1,6 раза – со 139,6 миллиарда до 85,7 миллиарда рублей, сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

В 2027 году субсидии для авиации тоже урежут на 21% – с 09,7 миллиарда до 86,9 миллиарда рублей.

Больше всего сокращение коснется государственной поддержки тех компаний, которые обновляют самолеты для перевозок внутри страны:

В 2026 году субсидий для них вообще не будет, хотя в 2025 году сумма расходов составляла 1,3 миллиарда рублей.

Компенсации расходов на техническое обслуживание самолетов тоже уменьшат в 2026 году до 3,6 миллиарда с 6,1 миллиарда рублей.

Какие проблемы есть в российской авиации?

При этом российские власти обвиняют авиакомпании в том, что они, мол, не соблюдают правила техобслуживания. Хотя на самом деле проблемы в авиации связаны со старением авиапарка, дефицитом запчастей и оттоком кадров.

После санкций российские перевозчики потеряли доступ к западным самолетам, а основная нагрузка легла на советские Ан-2, Ан-24 и вертолеты Ми-8, которым более полувека. Их интенсивная эксплуатация резко повысила уровень аварийности,

– отмечают в разведке.

Старые самолеты ремонтируют с помощью деталей со складов или из разобранных самолетов.

Вместе с тем молодые пилоты не хотят летать на старой технике, а опытные – массово уходят из авиации.

В итоге немало компаний не могут физически соблюдать авиационные требования, поскольку производство машин в основном прекратилось еще во времена советского союза.

Важно! По данным Reuters, с 2022 года по настоящее время флот гражданской авиации в России пополнился лишь 13 новыми самолетами – одним Ту-214 и двенадцатью "суперджетами".

Как растет количество аварий?

Из-за проблем с авиапарком количество смертей в авиакатастрофах может вырасти в России еще больше. С начала 2025 года аварии уже унесли жизни более, чем за 2 предыдущих года совокупно.

За 9 месяцев произошло четыре аварии, в которых погибли 53 человека.

В 2024 году было 17 авиакатастроф с 37 жертвами.

В 2023-м – восемь катастроф и 12 погибших.

Стоит знать! Смертность растет также и в авиации общего назначения. В частности, прошлом году произошло 40 аварий, которые унесли 64 жизни, а в 2023-м – лишь 21 инцидент и 20 погибших.

Проблемы в авиации России: что еще известно?