Росія відправила перший вантаж нафти до В'єтнаму.

Росія відправила свій перший вантаж нафти до В'єтнаму. Таким чином Москва намагається знайти нових покупців після падіння продажів через західні санкції.

Як Росія відправила нафту до В'єтнаму?

Про це свідчать дані від трейдерів і суднових брокерів, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

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За інформацією LSEG та Vortexa, танкер Northernlight під мальтійським прапором завантажив близько 60 000 метричних тонн нафти в російському балтійському порту Висоцьк. Це відбулося 23 червня. Далі танкер доставив вантаж у порт Кханьхоа у В'єтнамі.

За словами одного з джерел, танкер вивантажив до 27 000 тонн нафти у Кханьхоа. Як розповіли Reuters, термінал переважно складається з митних (бондових) резервуарів для зберігання.

Згідно з даними LSEG і Vortexa, після зупинки у В'єтнамі танкер Northernlight прямує до китайського порту Далянь. Там він планує вивантаження решти вантажу.

Після повного ембарго ЄС на російські нафтопродукти, яке набрало чинності у лютому 2023 року, основними напрямками поставок російської нафти стали країни Близького Сходу та Азії,

– нагадали у матеріалі.

Наголошується, що хоча між державними компаніями Росії та В'єтнаму триває активна співпраця в нафтогалузі. Однак попри це, Кремль раніше не постачав нафту до В'єтнаму.

Зверніть увагу! Єдиний тестовий вантаж був ще у 2015 році, коли танкер із нафтою ESPO було відправлено на нафтоочисний завод Dung Quat.