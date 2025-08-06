Хоче замінити Індію та інших покупців: Росія вперше відправила нафту до В'єтнаму
- Росія відправила перший вантаж нафти до В'єтнаму.
- Після ембарго ЄС на російські нафтопродукти основними напрямками поставок стали країни Близького Сходу та Азії, а США планують санкції проти країн, які купують нафту в Росії.
Росія відправила свій перший вантаж нафти до В'єтнаму. Таким чином Москва намагається знайти нових покупців після падіння продажів через західні санкції.
Як Росія відправила нафту до В'єтнаму?
Про це свідчать дані від трейдерів і суднових брокерів, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.
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За інформацією LSEG та Vortexa, танкер Northernlight під мальтійським прапором завантажив близько 60 000 метричних тонн нафти в російському балтійському порту Висоцьк. Це відбулося 23 червня. Далі танкер доставив вантаж у порт Кханьхоа у В'єтнамі.
За словами одного з джерел, танкер вивантажив до 27 000 тонн нафти у Кханьхоа. Як розповіли Reuters, термінал переважно складається з митних (бондових) резервуарів для зберігання.
Згідно з даними LSEG і Vortexa, після зупинки у В'єтнамі танкер Northernlight прямує до китайського порту Далянь. Там він планує вивантаження решти вантажу.
Після повного ембарго ЄС на російські нафтопродукти, яке набрало чинності у лютому 2023 року, основними напрямками поставок російської нафти стали країни Близького Сходу та Азії,
– нагадали у матеріалі.
Наголошується, що хоча між державними компаніями Росії та В'єтнаму триває активна співпраця в нафтогалузі. Однак попри це, Кремль раніше не постачав нафту до В'єтнаму.
Зверніть увагу! Єдиний тестовий вантаж був ще у 2015 році, коли танкер із нафтою ESPO було відправлено на нафтоочисний завод Dung Quat.
Що чекає на країни, які купують російську нафту?
США планують й надалі впроваджувати та повністю забезпечувати виконання санкцій для обмеження незаконних прибутків Росії. Зокрема у Сполучених Штатах хочуть запровадити обмеження проти країн, яку купують нафту в Кремля. Зокрема, санкції мають вдарити до Індії.