Вкрадені шляхи та ресурси: в ISW виявили, як Росія наживається на окупованих територіях України

Використовуючи інфраструктуру та логістичні мережі на окупованій частині України Росія отримує економічні вигоди. Відтак, нещодавно стало відомо, що через мережу російських "Новоросійських залізниць", тобто мережа, яка проходить територіями окупованої України, прибув перший контейнерний потяг до окупованого Севастополя.

Яка користь Росії з "Новоросійської залізниці"

Відомо, що вантаж, який було вперше вивантажено в Севастополі, далі було експортовано кораблем через окуповані Росією чорноморські порти до невизначених кінцевих пунктів призначення, передає 24 Канал з посиланням на ISW.

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Нагадуємо! Ще у травні 2023 року віцепрем'єр-міністр Росії Марат Хуснуллін підписав розпорядження про створення "Новоросійської залізниці". Вона об'єднує залізничних ліній окупованої України та Росії шляхом їх приєднання до Росжелдору.

"Новоросійська залізниця" обслуговує 3 лінії в окупованій Україні: це Донецька гілка, Луганська гілка та Херсонсько-Мелітопольська гілка, яка сполучає окуповані Херсонську та Запорізьку області.

Усі вони працюють на основі залізниць, які Україна контролювала до повномасштабного вторгнення у 2022 році,

– йдеться у дослідженні ISW.

Які цілі підтримує Росія у використанні залізниць на окупованих українських територіях:

По-перше, забезпечення матеріально-технічної підтримки російських військ за допомогою залізниць, що є швидшим та безпечнішим шляхом, аніж транспортними засобами,

По-друге, транспортувати різноманітні товари до портів Чорного моря для морського експорту.

Скільки Росія заробляє з українських залізниць