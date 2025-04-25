Вкрадені шляхи та ресурси: в ISW виявили, як Росія наживається на окупованих територіях України
- Росія використовує інфраструктуру на окупованих територіях України для економічної вигоди, зокрема через "Новоросійську залізницю".
- Через окуповані чорноморські порти Росія експортує товари, такі як скраплений природний газ та зерно.
Використовуючи інфраструктуру та логістичні мережі на окупованій частині України Росія отримує економічні вигоди. Відтак, нещодавно стало відомо, що через мережу російських "Новоросійських залізниць", тобто мережа, яка проходить територіями окупованої України, прибув перший контейнерний потяг до окупованого Севастополя.
Яка користь Росії з "Новоросійської залізниці"
Відомо, що вантаж, який було вперше вивантажено в Севастополі, далі було експортовано кораблем через окуповані Росією чорноморські порти до невизначених кінцевих пунктів призначення, передає 24 Канал з посиланням на ISW.
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Нагадуємо! Ще у травні 2023 року віцепрем'єр-міністр Росії Марат Хуснуллін підписав розпорядження про створення "Новоросійської залізниці". Вона об'єднує залізничних ліній окупованої України та Росії шляхом їх приєднання до Росжелдору.
"Новоросійська залізниця" обслуговує 3 лінії в окупованій Україні: це Донецька гілка, Луганська гілка та Херсонсько-Мелітопольська гілка, яка сполучає окуповані Херсонську та Запорізьку області.
Усі вони працюють на основі залізниць, які Україна контролювала до повномасштабного вторгнення у 2022 році,
– йдеться у дослідженні ISW.
Які цілі підтримує Росія у використанні залізниць на окупованих українських територіях:
- По-перше, забезпечення матеріально-технічної підтримки російських військ за допомогою залізниць, що є швидшим та безпечнішим шляхом, аніж транспортними засобами,
- По-друге, транспортувати різноманітні товари до портів Чорного моря для морського експорту.
Скільки Росія заробляє з українських залізниць
- Станом на 21 квітня, Кримська служба Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (RFE/RL) повідомила, що Росія використовує порти в окупованій Керчі для експорту вкраденого українського скрапленого природного газу (СПГ) та зерна.
- Ще раніше, у вересні 2024 року, The Wall Street Journal заявив, що Росія продала вкраденого українського зерна майже на 1 мільярд доларів, використовуючи залізничні лінії та дороги в окупованій Україні.
- Водночас радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про те, що з 14 по 20 квітня Росія експортувала через окупований Маріуполь понад 12 тисяч тонн вугілля.