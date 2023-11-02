Все ближче до повернення Криму: ДТЕК виграв суд проти Росії

Нещодавно в суді задовільнили позов ДТЕК проти Росії. Починаючи з 2014 року країна-агресорка захопила активи "Крименерго" в незаконно анексованому Криму. Судовий процес тривав близько 6 років.

Справедливість відновлюється: Росія програла суд

Як повідомили у ДТЕК, Росію зобов'язали виплатити українській компанії компенсацію за захоплення активів в незаконно окупованому Криму. Йдеться про "Крименерго".

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Нещодавно в Міжнародному арбітражному суді в Гаазі позов ДТЕК "Крименерго" задовільнили. Тепер росіяни змушені виплатити чималі кошти компанії, а саме 267 мільйонів доларів.

Тарифи на електроенергію в Україні

Судовий позов проти Росії внаслідок захоплення активів ДТЕК "Крименерго" тривав з 2017 року. Лише у 2023 році цю справу вдалося виграти.

Станом на сьогодні в Україні діє єдиний тариф на електроенергію для населення – 2,64 гривні за кіловат-годину. Водночас ринкова ціна залежно від регіону становить майже вдвічі більше – аж приблизно 5,5 гривні за кіловат-годину.

За словами очільника YASNO Сергія Коваленко різницю між цінами на світлом для населення зараз та ринковими покриває держава.

Сергій Коваленко Гендиректор YASNO Працює все це просто: постачальники універсальної послуги (ПУП) – а нас 25, – ми закуповуємо електроенергію зараз, в жовтні, щоб постачати її в листопаді. Споживачі в грудні починають сплачувати. Причому – не всі одразу. І держава потім за правилами ринку повертає різницю. І ми весь цей час чекаємо.

Коваленко додає, що Україні ще з часів проголошення незалежності варто рухатися у бік ринковості в енергетиці.