Справедливость восстанавливается: Россия проиграла суд

Как сообщили в ДТЭК, Россию обязали выплатить украинской компании компенсацию за захват активов в незаконно оккупированном Крыму. Речь идет о "Крымэнерго".

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Недавно в Международном арбитражном суде в Гааге иск ДТЭК "Крымэнерго" удовлетворили. Теперь россияне вынуждены выплатить немалые средства компании, а именно 267 миллионов долларов.

Интересно! Судебный иск против России в результате захвата активов ДТЭК "Крымэнерго" продолжался с 2017 года. Только в 2023 году это дело удалось выиграть.

Тарифы на электроэнергию в Украине.

На сегодня в Украине действует единый тариф на электроэнергию для населения – 2,64 гривны за киловатт-час. В то же время рыночная цена в зависимости от региона составляет почти вдвое больше – примерно 5,5 гривны за киловатт-час.

По словам главы YASNO Сергея Коваленко, разницу между ценами на свет для населения сейчас и рыночными покрывает государство.

Сергей Коваленко Гендиректор YASNO Работает все это просто: поставщики универсальной услуги (ПУУ) – а нас 25 – мы закупаем электроэнергию сейчас, в октябре, чтобы поставлять ее в ноябре. Потребители в декабре начинают платить. Причем – не все сразу. И государство потом по правилам рынка возвращает разницу. И мы все это время ждем.

Коваленко добавляет, что Украине еще со времен провозглашения независимости следует двигаться в сторону рыночности в энергетике.