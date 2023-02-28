Постраждав найбільше "Газпром": як у Росії обвалюється видобуток газу

З початку 2023 року не тільки ціна впала, але й російський видобуток газу. Найсуттєвіше це відчув "Газпром".

Видобуток російського газу падає й падає

Видобуток природного газу в Росії знизився у січні 2023 року аж на майже 11%, тобто до 62,7 мільярда кубометрів, повідомляють російські ЗМІ. А загалом за січень-грудень Росія скоротила видобуток на 13,3%, показник склав 522 мільярдів кубометрів.

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що основний обсяг зниження припав на "Газпром" – 18,4%.

Причиною такого різкого спаду стало те, що Росії немає куди збувати газ, адже Європа після початку повномасштабної війни в Україні відмовилася від нього.

Відтак, вже у лютому 2023 року попри енергетичний шантаж, ціна на газ впала вперше за 17 місяців нижче за 50 євро за мегават-годину. Тобто за тисячу кубометрів – близько 550 доларів.

За даними Bloomberg, порівняно з серпнем 2022 року, ціна у лютому впала понад 80%.

А що з нафтою

І у цій галузі Росії відбудуться суттєві зміни. Країна-агресорка має намір скоротити видобуток нафти у березні на 500 тисяч барелів на добу нібито для того, щоб "відповісти" Європі за введення стелі цін. Як каже поплічник Путіна, російський віцепрем'єр Олександр Новак, такий крок має відновити ринкові відносини.

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Нагадуємо, що з 5 лютого запрацювали санкції щодо російських нафтопродуктів. Тепер торгувати та транспортувати продукти Росії можна за умови, якщо ціна не перевищує граничних лімітів: