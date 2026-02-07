Кремль – все: Вашингтон поступово "витісняє" з Європи російський газ

Росія поступово втрачає свій газовий вплив у Європі. На заміну ресурсам Москви приходять американські.

Що відомо про втрату Росією європейського ринку?

Зокрема уряд Боснії та Герцеговини офіційно прийняв листа від американської компанії "AAFS Infrastructure and Energy", в якому йдеться про наміри будівництва газопроводу "Southern Interconnection", про що повідомили у Службі зовнішньої розвідки.

Газогін з'єднає країну з терміналом скрапленого природного газу на хорватському острові Крк. Це створить альтернативу "Турецькому потоку", який постачає якраз російський газ.

Диверсифікація ризиків Боснією і Герцеговиною через потенційний американський газогін водночас позбавляє російський "Газпром" монополії в регіоні та чергової частки стабільного європейського ринку,

– зазначили у розвідці.

Початок будівництва запланований на 2026 рік. Вартість проєкту становитиме 200 мільйонів доларів.

Також американська компанія пропонує:

побудувати газову електростанцію;

розширити трубопровід "Кладань – Тузла";

модернізувати аеропорти в Сараєво й Мостарі.

Зверніть увагу! До повномасштабного вторгнення в Україну – у 2021 році – Росія постачала в Європу приблизно 157 мільярдів кубометрів газу, що становило до 45% від європейського газового імпорту.

За розрахунками Єврокомісії, станом на кінець 2025 року частка російського блакитного палива ледь сягає 13%, до 18 мільярдів кубометрів.

З 2021 по 2024 роки транзит російського газу до Європи скоротився з 40 мільярдів до 17 мільярдів кубометрів.

З 1 січня 2025 року цей транзит припинився повністю.

Крім того, постачання в Німеччину через "Північний потік" було зупинене у 2022 році.

Імпорт Європою палива через газогін "Ямал – Європа" – теж.

Нагадаємо! З 3 лютого 2026 року набуло чинності рішення ЄС про повну відмову від імпорту російського газу із 2027 року.

У понеділок, 2 лютого, був опублікований газовий регламент REPowerEU. Газовий регламент набрав чинності наступного дня після публікації – 3 лютого. Про це йдеться на сайті пресслужби ЄС.

Зокрема регламент забороняє:

з 25 квітня – короткострокові контракти на постачання СПГ;

з 17 червня 2026 року – короткострокові контракти на постачання трубопровідного газу;

з 1 січня 2027 року – довгострокові контракти на імпорт СПГ;

з 30 вересня 2027 року – імпорт трубопровідного газу за довгостроковими контрактами.

Країни мають право продовжити цей термін до 31 жовтня 2027 року, якщо їхні газові сховища будуть заповнені нижче встановлених рівнів.

Що ще слід знати щодо газу Росії?