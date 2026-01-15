Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Der Spiegel.

Що ухвалив німецький суд?

Зазначається, що відповідне рішення ухвалили за результатами скарги на арешт стороною захисту колишнього військовослужбовця підрозділу спецпризначення ЗСУ Сергія Кузнєцова.

Наразі він перебуває в слідчому ізоляторі в Німеччині після того, як минулого року його затримали в Італії. Федеральний суд у Карлсруе постановив, що підозрюваний має залишатися під вартою,

– ідеться у статті.

У виданні нагадують, що його звинувачують у диверсії із застосуванням вибухових речовин, яка призвела до знищення об'єктів інфраструктури, хоча українець заперечує причетність.

Сторона захисту наполягає, що атака була частиною війни між Україною та Росією, а подібне завдання шкоди для інфраструктури, яка є важливою для Москви, допускається міжнародним правом.

Також це пояснюють тим, що газопроводи перебували в міжнародних водах і є законною військовою ціллю, оскільки Росія використовувала їх для фінансування війни в Україні.

Утім, згідно з рішенням суду, газопроводи не були законною військовою ціллю, оскільки передусім слугували цивільним потребам, і підрив поставив під загрозу суверенітет Німеччини.

"Це рішення стало серйозним ударом по стратегії захисту підозрюваного. Ухвала Федерального суду має характер так званого орієнтирного рішення", – додають у виданні.

Що цьому передувало?