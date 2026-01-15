Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Der Spiegel.

Что постановил немецкий суд?

Отмечается, что соответствующее решение приняли по результатам жалобы на арест стороной защиты бывшего военнослужащего подразделения спецназначения ВСУ Сергея Кузнецова.

Сейчас он находится в следственном изоляторе в Германии после того, как в прошлом году его задержали в Италии. Федеральный суд в Карлсруэ постановил, что подозреваемый должен оставаться под стражей,

– говорится в статье.

В издании напоминают, что его обвиняют в диверсии с применением взрывчатых веществ, которая привела к уничтожению объектов инфраструктуры, хотя украинец отрицает причастность.

Сторона защиты настаивает, что атака была частью войны между Украиной и Россией, а подобное нанесение вреда для инфраструктуры, которая является важной для Москвы, допускается международным правом.

Также это объясняют тем, что газопроводы находились в международных водах и являются законной военной целью, поскольку Россия использовала их для финансирования войны в Украине.

Впрочем, согласно решению суда, газопроводы не были законной военной целью, поскольку прежде всего служили гражданским потребностям, и подрыв поставил под угрозу суверенитет Германии.

"Это решение стало серьезным ударом по стратегии защиты подозреваемого. Постановление Федерального суда имеет характер так называемого ориентировочного решения", – добавляют в издании.

Что этому предшествовало?