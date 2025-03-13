Санкції США втрачають свою силу: Росія збільшує поставки нафти до Китаю

Експорт нафти з Росії до Китаю зростає, попри тривалі санкції США. Цей розвиток свідчить про здатність російської економіки адаптуватися до зовнішнього тиску, укріплюючи енергетичні зв'язки з Китаєм.

Чому Китай почав знову активно купувати російську нафту

Китайські покупці знову почали активно купувати російську нафту ССТО (Східна Сибір – Тихий океан), оскільки ціни знизилися, а трейдери знайшли обхідні шляхи для доставлення вантажів попри санкції США, повідомляє 24 Канал із посиланням на Bloomberg.

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У березні Росія постачала до Китаю 1,15 мільйона барелів на добу, що на 16% більше, ніж у лютому та є рекордним з грудня. Квітневі поставки з порту Козьміно продаються з премією 2,50 долара США за барель до Brent, порівняно з 3 доларами США у березні.

Кому вигідне зниження ціни на російську нафту Зниження ціни на нафту особливо вигідне для незалежних китайських НПЗ, відомих як "чайники", які шукають заміну іранській нафті, поставки якої ускладнені через суворі санкції США.

Що відомо про санкції США проти російської нафти

Після введення обмежень адміністрацією Байдена в січні постачання ССТО до Китаю значно знизилося. Санкції торкнулися 161 танкера, ускладнивши транспортування, але трейдери знайшли нові маршрути та почали перевантажувати вантажі на менших терміналах.

Деякі китайські імпортери все ще уникали закупівель через ризик санкцій, що спричинило затримки з продажами в березні. Покупцям пропонували два варіанти: