Чи буде хліб для росіян на вагу золота: з початку року ціни на продукт суттєво зросли

Хліб для росіян на сьогодні продають за новими цінами, адже від початку 2024 року він суттєво подорожчав. Стало відомо, що це трапилося через зростання цін на бензин та дефіцит водіїв.

На Росії продуктова інфляція

Як повідомляють російські ЗМІ, за перші 3 місяці 2024 року хліб для росіян виріс в ціні на майже 30%. Йдеться про подорожчання у таких регіонах Росії, як Москва, Підмосков'я, Санкт-Петербург, а також Ленінградська, Свердловська та Кемеровська області.

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Хлібопекарська галузь зараз стає головним драйвером продуктової інфляції на Росії, зазначають російські медіа.

Спочатку випускні ціни були підняті на найбільш популярні види хліба – в середньому на 10 – 15%. Як розповідає виконавчий директор Національної спілки хлібопечення Рустам Айдієв, це відбулося через подорожчання логістики.

Скільки коштує хліб зараз

Внаслідок українських атак на НПЗ Росії на початку березня Кремль запровадив заборону на експорт бензину.

За словами гендиректора одного із російських булочно-кондитерського комбінату, на початку 2023 року перевезення 360 – 450 лотків хліба на "Газелі" обходилося постачальникам у 7,5 тисяч рублів. Цьогоріч послуга коштує вже 12,5 тисяч рублів.

На середину квітня відпускні ціни на хліб із пшеничного борошна в Росії в середньому становили 62,6 рубля за 1 кілограм,

А з житньо-пшеничного — 55,4 рубля за кілограм.

Зараз на Росії не вистачає водіїв для перевезення, а також ціни на бензин підскочили вгору.

До речі, за даними однієї із російських дослідницьких компаній, середня вартість хлібобулочних виробів по країні наприкінці 2022 року становила 131 карбованець за кілограм, а до кінця 2023 року вона підвищилася до 143 карбованців за кілограм.