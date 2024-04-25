На России продуктовая инфляция

Как сообщают российские СМИ, за первые 3 месяца 2024 года хлеб для россиян вырос в цене почти на 30%. Речь идет о подорожании в таких регионах России, как Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, а также Ленинградская, Свердловская и Кемеровская области.

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Обратите внимание! Хлебопекарная отрасль сейчас становится главным драйвером продуктовой инфляции на России, отмечают российские медиа.

Сначала выпускные цены были подняты на наиболее популярные виды хлеба – в среднем на 10 – 15%. Как рассказывает исполнительный директор Национального союза хлебопечения Рустам Айдиев, это произошло из-за подорожания логистики.

Напоминаем! Вследствие украинских атак на НПЗ России в начале марта Кремль ввел запрет на экспорт бензина.

Сколько стоит хлеб сейчас

По словам гендиректора одного из российских булочно-кондитерского комбината, в начале 2023 года перевозки 360 – 450 лотков хлеба на "Газели" обходилось поставщикам в 7,5 тысячи рублей. В этом году услуга стоит уже 12,5 тысячи рублей.

Обратите внимание! Сейчас на России не хватает водителей для перевозки, а также цены на бензин подскочили вверх.

На середину апреля отпускные цены на хлеб из пшеничной муки в России в среднем составляли 62,6 рубля за 1 килограмм,

А из ржано-пшеничной – 55,4 рубля за килограмм.

Кстати, по данным одной из российских исследовательских компаний, средняя стоимость хлебобулочных изделий по стране в конце 2022 года составляла 131 рубль за килограмм, а к концу 2023 года она повысилась до 143 рублей за килограмм.