На Росії продуктова інфляція
Як повідомляють російські ЗМІ, за перші 3 місяці 2024 року хліб для росіян виріс в ціні на майже 30%. Йдеться про подорожчання у таких регіонах Росії, як Москва, Підмосков'я, Санкт-Петербург, а також Ленінградська, Свердловська та Кемеровська області.
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Спочатку випускні ціни були підняті на найбільш популярні види хліба – в середньому на 10 – 15%. Як розповідає виконавчий директор Національної спілки хлібопечення Рустам Айдієв, це відбулося через подорожчання логістики.
Скільки коштує хліб зараз
За словами гендиректора одного із російських булочно-кондитерського комбінату, на початку 2023 року перевезення 360 – 450 лотків хліба на "Газелі" обходилося постачальникам у 7,5 тисяч рублів. Цьогоріч послуга коштує вже 12,5 тисяч рублів.
- На середину квітня відпускні ціни на хліб із пшеничного борошна в Росії в середньому становили 62,6 рубля за 1 кілограм,
- А з житньо-пшеничного — 55,4 рубля за кілограм.
До речі, за даними однієї із російських дослідницьких компаній, середня вартість хлібобулочних виробів по країні наприкінці 2022 року становила 131 карбованець за кілограм, а до кінця 2023 року вона підвищилася до 143 карбованців за кілограм.